تسريب المواصفات الكاملة لهاتف ريلمي المرتقب Realme GT Neo5

مؤخراً ازدادت وتيرة التسريبات المتعلقة بهاتف Realme GT Neo5 خاصة بعدما أن تم رصد الهاتف على موقع منظمة TENNA الصينية التي كشفت عن بعض المواصفات الرئيسية المثيرة للاهتمام.

تم رصد نموذجين مختلفين للهاتف: النموذج الأول يحمل رقم طراز RMX3706 ويحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن فائق السرعة بقدرة 150 وات. بينما يحمل النموذج الثاني رقم طراز RMX3708 يحتوي على بطارية بسعة 4600 مللي أمبير في الساعة داعمة للشحن فائق السرعة بقدرة 240 وات.

هاتف Realme GT Neo5 سيكون أسرع هاتف في العالم من حيث الشحن

من المتوقع أن يكون هاتف Realme GT Neo5 هو الهاتف الوحيد في العالم الذي يدعم هذه السرعة الرهيبة في قدرات الشحن. وللتأكيد على صحة هذا الخبر فلقد شاركت ريلمي منشور تشويقي منذ عدة أيام يستعرض قدرة الشحن للهاتف الجديد.

هذا ليس كل شيء، إذ شارك المُسرب الشهير Digital Chat Station على منصة Weibo الصينية بعض التفاصيل الإضافية حول مواصفات الشاشة ومستشعر الكاميرا الرئيسي.

بحسب هذا التسريب فإن هاتف Realme GT Neo5 سيحتوي على شاشة 1.5K بمعدل تحديث 144Hz ومعدل تعتيم PWM 2160 هرتز وهي نفس المواصفات المُسربة لهاتف Oppo Find X6 التالي لشركة أوبو.

هذا شيء متوقع بما أن علامة ريلمي التجارية هي في الواقع شركة شقيقة لشركة أوبو، لذا من الطبيعي أن تتشارك ريلمي مع الشركة الأم التقنيات والابتكارات الحديثة التي تم التوصل إليها.

بالنسبة لقدرات التصوير على الهاتف، فعلى الأرجح سيأتي الهاتف بمستشعر IMX890 بدقة 50 ميجابكسل كمستشعر رئيسي للكاميرا الخلفية. لقد رأينا هذا المستشعر بالفعل على هاتف OnePlus 11 وهاتف Oppo Reno9 Pro وهو قادر على تقديم نتائج مذهلة في جميع سيناريوهات التصوير.

مواصفات هاتف Realme GT Neo5 الفنية بالتفصيل

الشاشة: لوحة عرض AMOLED قياس 6.7 إنش بمعدل تحديث 144Hz وتعتيم يبلغ 2160 هرتز.

لوحة عرض AMOLED قياس 6.7 إنش بمعدل تحديث 144Hz وتعتيم يبلغ 2160 هرتز. المعالج: طراز Snapdragon 8 Gen 2 SoC

طراز Snapdragon 8 Gen 2 SoC الذاكرة العشوائية والتخزين: 6/8/12/16 جيجابايت رام LPDDR5 + سعة تخزين 256/512/1 تيرابايت UFS 3.1.

6/8/12/16 جيجابايت رام LPDDR5 + سعة تخزين 256/512/1 تيرابايت UFS 3.1. نظام التشغيل: واجهة Realme UI 4.0 المستندة على نظام أندرويد 13.

واجهة Realme UI 4.0 المستندة على نظام أندرويد 13. شريحة الخط: ثنائي الشريحة.

ثنائي الشريحة. الكاميرا الخلفية: مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.79 مدعوماً بتقنية OIS + عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل + عدسة لاستشعار العمق بدقة 2 ميجابكسل + وحدة إضاءة Flash LED.

مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.79 مدعوماً بتقنية OIS + عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل + عدسة لاستشعار العمق بدقة 2 ميجابكسل + وحدة إضاءة Flash LED. الكاميرا الأمامية: مستشعر بدقة 16 ميجابكسل.

مستشعر بدقة 16 ميجابكسل. الميزات الإضافية: ماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفل الشاشة.

ماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفل الشاشة. الوزن والأبعاد: 163.85×75.75×8.9 مم ويزن الهاتف 199 جرام.

163.85×75.75×8.9 مم ويزن الهاتف 199 جرام. الصوت: سماعات ستريو مزدوجة + منفذ USB-C + تقنية Dolby Atmos + تقنية Hi-Res Audio.

سماعات ستريو مزدوجة + منفذ USB-C + تقنية Dolby Atmos + تقنية Hi-Res Audio. سُبل الاتصال: 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5)/ GLONASS, NFC, USB Type-C

5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5)/ GLONASS, NFC, USB Type-C البطارية: بسعة 4850 مللي أمبير داعمة للشحن السلكي بقدرة 150 وات.

بسعة 4850 مللي أمبير داعمة للشحن السلكي بقدرة 150 وات. البطارية: بسعة 4600 مللي أمبير داعمة للشحن السلكي بقدرة 240 وات.

أخيراً من المتوقع أن يتم الكشف عن هاتف Realme GT Neo5 في وقت ما خلال شهر فبراير القادم. هذه فترة زمنية كافية للتحقق من صحة التسريبات التي حصلنا عليها حتى الآن.