هل تطلق ابل إصداراً جديداً من سماعة HomePod Mini ؟

سماعة HomePod Mini من المنتجات التي لاقت نجاحاً واسعاً لمزايا كثيرة بها مثل جودة الصوت وصغر الحجم في مقابل سعر معقول لايتخطى 100 دولار أمريكي.

مع سماعة HomePod Mini يتمكن المستخدم من تشغيل ما يحلو له من صوتيات عبر السماعات لاسلكياً بصوت يملأ الغرفة التي تتواجد بها، تتم معالجته بواسطة معالج مدمج في السماعة.

ما يميز السماعات ويجعلها ذكية ليست قدرتها على تشغيل الصوت مثل باقي السماعات الأخرى في السوق بل تكمن مواضع قوتها في أمور أخرى مثل دعم المساعد الصوتي سيري، والتحكم بالأجهزة المنزلية الأخرى، والتكامل مع أجهزة ابل الأخرى.

ابل كانت قد أطلقت سماعة HomePod Mini في عام 2020 بالتوازي مع الإعلان عن سلسلة ايفون 12، بعدها قامت ابل بإيقاف إنتاج سماعة HomePod الأكبر قبل أن تعيد إطلاقها مجدداً مؤخراً بجيل جديد HomePod 2.

الآن وبعد مرور أكثر من عامين على إطلاق سماعة HomePod Mini يتساءل البعض عن إطلاق جيل جديد محدث من السماعة على غرار ما فعلت ابل بالإصدار الأكبر.

لا إصدار جديد من HomePod Mini قريباً

وفقاً لما ذكرته صحيفة بلومبيرج الأمريكية في آخر تقرير لها حول ابل، فإن الشركة لا تعمل حالياً على تطوير نسخة جديدة من سماعات HomePod Mini.

السبب في ذلك أن ابل لا ترى أسباباً تدفعها إلى ذلك، فالسماعات تؤدي الغرض المطلوب منها في مقابل السعر المطروحة به وهو 100 دولار أمريكي ولا يوجد في الإصدار الأكبر من السماعة أية مزايا كبرى جديدة ليست موجودة بالفعل في الإصدار الأرخص.

البعض ربما كان ينتظر من ابل إطلاق نسخة من السماعات بمواصفات احدث وألوان أكثر مع الحفاظ تقريباً على نفس مستوى السعر الجذاب، لكن للأسف لا يبدو ذلك سيتحقق في المستقبل القريب.