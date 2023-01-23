لماذا تعد هواتف جالكسي A أفضل قيمة من هواتف جالكسي S ؟

لا أحد يستطيع أن ينكر أن هواتف جالكسي S هي درة تاج شركة سامسونج. فحتى وإن كنت متابع مُخلص أو متمرس لقنوات اليوتيوب التقنية أو مواقع مراجعات الطرف الثالث فستلاحظ أن أغلب هذه المصادر لا تهتم سوى بهواتف سلسلة جالكسي S.

لا يوجد ضرر في ذلك، ففي النهاية، أحدث التقنيات والابتكارات المتطورة تكون من نصيب هواتف جالكسي S. ولكن لا تزال هواتف تشكيلة جالكسي A تقدم قيمة رائعة مقابل السعر، على الأقل بالنسبة للمستخدم العادي.

فهي لا تكون مُجرد هواتف مناسبة لتلبية جميع الاحتياجات الأساسية، ولكن من الممكن أن تكتشف أنها تتمتع ببعض الميزات الإضافية التي تفيض عن حاجتك. إذا لم تكن مقتنع تماماً بما أقوله لك، فدعني أخبرك ببعض الأسباب التي قد تدفعك لشراء هاتف جالكسي A بدلاً من جالكسي S.

كل منهما يعمل بنفس السوفتوير

كل من هواتف جالكسي A وجالكسي S تعمل بواسطة نفس السوفتوير، واجهة One UI المُخصصة من شركة سامسونج والتي يعتبرها البعض بديل رائع لنظام أندرويد الخادم. في الواقع، هناك العديد من المستخدمين التي تفضل العمل على واجهة One UI أكثر من نظام أندرويد الخام.

في حين أن هواتف جالكسي S تحصل على التحديثات البرمجية أولاً، ولكن الفترة الزمنية التي تستغرقها سامسونج من أجل طرح تحديث الإصدار الجديد من نظام التشغيل لهواتف جالكسي A لم تعد طويلة كما كان في السابق. وهذا الأمر بات واضحاً من خلال التحديث الأخير One UI 5.0 المستند على نظام أندرويد 13.

الأفضل من ذلك أن سامسونج تتعهد بتوفير نفس فترة الدعم البرمجي لكلا السلسلتين. فستجد كل من هواتف جالكسي S وجالكسي A مدعومة بما يصل إلى 4 سنوات من الدعم البرمجي الرئيسي لنظام أندرويد وخمسة سنوات من التصحيحات الأمنية. بالتأكيد هذه السياسة لا تشمل هواتف جالكسي A ميسورة التكلفة، ولكن على الأقل ستجد هاتف مثل جالكسي A53 أو جالكسي A33 مشمول بهذا الدعم.

كل منهما لديه سعة بطارية مماثلة

بالنسبة لعمر البطارية على هواتف جالكسي A فهو أفضل قليلاً من بعض هواتف جالكسي S. فعلى سبيل المثال، أغلب هواتف جالكسي A أصبحت تحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، وهي سعة شحن كافية للاستخدام المتوسط على مدار يومين بدورة شحن واحدة.

الميزة التي تنفرد بها هواتف جالكسي S متمثلة في دعمها لسرعات شحن أعلى فضلاً عن دعمها لتقنية الشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي. بالنسبة لأغلب المستخدمين هذه مُجرد ميزات رفاهية أو ترفيهية وليست أساسية، ومن السهل التعايش بدونها.

كل منهما يحتوي على نفس لوحات العرض

يجب أن نشكر شركات الهواتف الصينية على هذا الجميل، فمنذ أن بدأوا في تجهيز هواتفهم بشاشة مثقبة أصبح من الصعب على سامسونج التضحية بميزة تنافسية خطيرة مثل هذه والآن إذا حاولت أن تضع هاتف جالكسي A53 بجانب هاتف جالكسي S22 فلن تلاحظ أي اختلاف ملحوظ فيما بينهما.

للأسف لا تزال بعض هواتف جالكسي A تمتاز بتصميم الشق على شكل دمعة أو قطرة ماء ولكن عند النظر إلى سعر هاتف جالكسي A53 ومقارنته مع سعر هاتف جالكسي S22 سترى اختلاف ملحوظ بينهما على الرغم من أن كلاهما لديهما نفس الشاشة.

نعم، لا تزال الحافة السفلية أكثر نحافة على هواتف سامسونج الرائدة ولكن كلتا السلسلتين لديهما شاشات AMOLED متطورة. الاختلاف الوحيد الذي يُمكن ملاحظته من نصيب جالكسي S هو أن هذه الشاشات تتمتع بمعدلات سطوع أعلى كما أنها تمتاز بمعدلات تحديث تكيفية.

ولكن مرة أخرى، هذه ميزات يمكن لمستخدمي الفئة المتوسطة استكمال حياتهم ومتابعة سير أعمالهم بدونها، خاصة وأن معدلات السطوع على هواتف الفئة المتوسطة ممتازة أيضاً حتى أثناء الاستخدام في وضح النهار.

هل تحتاج إلى بطاقة ذاكرة خارجية microSD؟

هذه نقطة جدال لا يُمكن تلخيصها في عدة أسطر قليلة. ولكن جميع مُصنعي الهواتف قرروا التخلص من فتحة قارئ بطاقات الذاكرة الخارجية من أجل تقليل تكاليف التصنيع وهو ما يصب في النهاية في صالح المستهلك.

ولكن ماذا عن أولئك المستخدمين الذين هم في أمس الحاجة لسعات التخزين الأكبر؟ حينها إذا كنت تود شراء هاتف جالكسي S فأنت مُضطر على شراء النموذج الذي يحتوي على سعة تخزين أكبر مثل 256/512 جيجابايت. هذه السعة الإضافية ستجعلك تتحمل ما يصل إلى 199$ دولار أمريكي فرق على أقل تقدير.

ولكن إذا كنت متواجه إلى هاتف جالكسي A فستجد جميع هواتف التشكيلة مُجهزة بفتحة لقارئ بطاقات الذاكرة وحينها يمكنك توسيع مساحة التخزين بحد أقصى 1 تيرابايت وبأقل من 20$ دولار فقط وهذا إذا افترضنا أنك قررت شراء بطاقة microSD معتمدة وأصلية.

للأسف لا يمكننا توقع كيفية سير الأمور في المستقبل القريب، إذ هناك العديد من الشائعات التي تُلمح باحتمالية إزالة منفذ بطاقات الذاكرة الخارجية حتى من جميع هواتف الفئة المتوسطة والاقتصادية في المستقبل القريب.

هل حقاً تحتاج لميزات متطورة؟

إذا كان هدفك هو القدرة على تشغيل بعض الألعاب الخفيفة والمتوسطة من حين لآخر فقط للتسلية في وقت الفراغ، فحينها أي من هواتف جالكسي A للفئة المتوسطة ستلبي طموحاتك. ولكن إذا كانت نوعية ألعابك المُفضلة ثقيلة وحديثة جداً فحينها أنت تحتاج لهاتف جالكسي S بفضل شرائح المعالجة الاقوى.

في نفس الوقت، قد يعتقد البعض أن ميزة مثل القدرة على تسجيل فيديو بدقة 8K أو كاميرا بدقة 108 ميجابكسل ميزات مثيرة ومن الضروري امتلاكها. ولكن ثق هذه مُجرد تقنيات ترفيهية وليست عملية، ناهيك عن أن هواتف جالكسي A متوسطة المدى قادرة على خدمتك أثناء التصوير في جميع السيناريوهات.

هل تستخدم واقي للشاشة أو جراب للهاتف؟

واحدة من الميزات الرئيسية التي تتمتع بها هواتف جالكسي S هي احتواؤها على أحدث إصدار من الحماية الزجاجية. فإذا تحدثنا عن عائلة جالكسي S22 كمثال فسنجدها محمية بطبقة Corning Gorilla Glass Victus Plus على جانبها الأمامي والخلفي.

هذه الطبقة أقوى من إصدار Gorrila Glass 5 وبالتالي يُمكن لهواتف جالكسي S تحمل الصدمات والخدوش بشكل أفضل من عائلة جالكسي A. ولكن إذا كنت تخطط لاستخدام واقي للشاشة وجراب، فأنت تفقد صلاحية ميزة باهظة الثمن، ومع ذلك أنت تود الحفاظ على الهاتف بجميع السبل الممكنة، أليس كذلك؟

هل تستبدل هاتفك كل عامين إلى ثلاث أعوام؟

دعونا نتحدث بصدق. هواتف جالكسي S تتمتع بشرائح المعالجة الأقوى والذاكرة العشوائية الأكبر والكاميرا الأفضل وسعات تخزين أكبر ومكبرات صوتية أفضل قوة ووضوحاً وشحن لاسلكي. هذه الميزات تمنحها قابلية أفضل للدوام لفترة عمرية أطول. بمعنى أن هذه الميزات ستكون قادرة على خدمتك لفترة زمنية أطول مقارنة بهواتف جالكسي A.

ولكن في نفس الوقت، جميع الهواتف الذكية، الفلاج شيب ومتوسطة المدى تعمل بواسطة بطاريات الليثيوم أيون. وعاجلاً أم آجلاً، تتحلل وتتآكل خلاياها الداخلية بسبب الأكسدة الناتجة عن درجات الحرارة المرتفعة، مشكلة لا يُمكن المفر منها بأي حال من الأحوال.

بعد عامين أو ثلاثة أعوام على أقصى تقدير، ستشعر أنك في حاجة لاستبدال هاتفك بسبب تدهور عمر البطارية عدم قدرتها على الاحتفاظ بالشحن على مدار اليوم، بغض النظر عن طريقة استخدامك للهاتف. وبالتالي، على الرغم من أن هاتفك لا يزال يتمتع بما يكفي من القوة والمقومات الرائدة التي يمكنها خدمتك لعدة سنوات إضافية، ولكن البطارية لن تكون صديقتك في مثل هذا الموقف. وفي النهاية ستضطر على التفكير في شراء هاتف جديد.

هواتف سامسونج تفقد قيمتها سريعاً

للأسف، على عكس هواتف الايفون، لا توجد هواتف أندرويد على الإطلاق يمكنها الاحتفاظ بقيمتها بمجرد استخدامها لعدة أشهر. فإذا افترضنا أنك قمت بشراء هاتف بقيمة 1000$ دولار أمريكي وبدأت تشعر أنك نادم على قرارك بعد أشهر قليلة من استخدامه وبدأت تخطط لبيعه، فيجب أن تستعد على خسارة ما يقارب 30% تقريباً من ثمنه، أزيد قليلاً عن هذا أو أقل قليلاً. ولكن في النهاية ستخسر مبلغ كبير.

كلمة أخيرة

سامسونج تصنع هواتف رائدة متميزة، ولكن هناك سؤال واحد يجب أن تطرحه على نفسك قبل شراءها: “هل أنت حقاً في حاجة إلى هذه الفئة من الهواتف؟” هواتف جالكسي A ليست سيئة، بل في الواقع هي هواتف رائعة، وقادرة على تلبية أغلب متطلبات استخدامك وستستمتع بتجربة استخدام لا تشوبها شائبة، سواء كان ذلك من أجل الاستخدام العملي والمهني أو على صعيد المستوى الشخصي.

أما إذا كنت متمرس في صناعة المحتوى أو عاشق للألعاب المتطورة التي تتمتع برسوميات جرافيكية حديثة، فحينها أنت تحتاج إلى هاتف جالكسي S.

والآن أخبرونا رأيكم، ما هو رأيكم في هواتف جالكسي A، فهل تعتقدون أنها حقاً أفضل قيمة من هواتف جالكسي S ولماذا؟