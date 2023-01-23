تقرير – الهند سوف تصنع نصف هواتف الايفون مستقبلاً

لا يخفى على أحد تغير استراتيجية ابل في تصنيع منتجاتها من الاعتماد كلياً على الصين إلى تنويع التصنيع في أكثر من دولة وتأتي الهند في مقدمة الدول البديلة.

بحسب تقارير صحفية صينية، فإن الهند يوف تكون مسئولة عن إنتاج نصف هواتف الايفون عالمياً بحلول عام 2027 المقبل أي في غضون أربعة سنوات من الآن.

تشهد الهند نمواً في قدرتها على إنتاج وتصنيع منتجات ابل وتحديداً هواتف الايفون التي باتت تنتج عدة إصدارات منه للسوق المحلي والتصدير العالمي.

ادعت صحيفة South China Morning الصينية، أن الهند قد ضاعفت قدرتها الإنتاجية لهواتف الايفون إلى الضعف في عام 2022 الماضي، وتنوي ابل رفعه إلى 3 أضعاف على مدار العامين المقبلين.

هيمنة صينية على إنتاج الايفون حالياً

تشير التقارير إلى أن الهند حالياً تصنع 5% فقط من إنتاج هواتف الايفون عالمياً، إذ كانت الصين ولاتزال هي المصّنع الأول لأجهزة ابل وعلى رأسها الايفون.

يتوقع الخبراء أن تقوم ابل ببناء عدة مصانع تابعة لها في الهند خلال الفترة القادمة مع زيادة قدرتها الإنتاجية ليتغير الأمر بحلول عام 2027 وتصبح الهند مسئولة عن إنتاج نصف هواتف الايفون.

تشرف ابل على تصميم وتطوير منتجاتها بنفسها بينما تتعاون مع ثلاث شركات رئيسية من أحل عمليات الإنتاج وهي: فوكسكون وبيجاترون و ويسترون، وتلك الشركات الثلاث تعزز استثماراتها في العند وتتوسع في إنشاء المصانع المتواجدة لها هناك.

يتشابه السوق الهندي مع السوق الصيني في عدة أوجه ومن أهمها تكلفة الإنتاج المنخفضة وتوفر الأيدي العاملة، هناك دول أخرى ضمن دائرة اهتمام ابل أيضاً مثل فيتنام.

حالياً يتم تصنيع بعض هواتف ايفون 14 في الهند، كما يتم تصنيع بعض الإصدارات الأخرى بكميات أكبر مثل ايفون 13 فضلاً على ايفون SE.