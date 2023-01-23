ما حقيقة احتواء هواتف جالكسي S23 على إصدار خاص من معالج SD 8 Gen 2!

بحسب تقرير موقع 9To5Google الذي ينص على أن بعض الأشخاص في الموقع تمكن من العثور على تفاصيل في وثائق الهواتف تشير إلى أن جميع هواتف سلسلة جالكسي S23 قادمة بإصدار خاص من معالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen 2.

وليس ذلك فقط، بل سيتم إطلاق جميع هواتف السلسلة بهذا المعالج على مستوى العالم ولن يكون حصري لسوق الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مثلما كنا معتادين في الماضي.

هذه بمثابة نقلة كبيرة لشركة سامسونج واستراتيجية مختلفة تماماً عن سياسة البيع التي اعتمدت عليها على مدار السنوات الماضية.

كانت سامسونج تتعمد استخدام معالج كوالكم مع هواتفها الرئيسية في أسواق محددة منها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية. بينما تحصل جميع الأسواق الأخرى بما في ذلك دول آسيا وأوروبا والخليج العربي وأفريقيا على النماذج التي تعمل بمعالج Exynos الخاص بشركة سامسونج.

إصدار خاص من معالج كوالكم الرائد مكسور السرعة بداخل سلسلة جالكسي S23

بلا شك سيكون هذا هو أفضل خبر ينتظر سماعه الملايين من عشاق عملاق التكنولوجيا الكوري الذين يخططون للانتقال إلى أي من هواتف السلسلة الجديدة.

والأهم من ذلك أن التفاصيل التي تمكن مصدر الخبر من العثور عليها تؤكد على أن هواتف السلسلة تستخدم إصدار خاص من معالج كوالكم مكسور السرعة.

يُقال أن المعالج يعمل بتردد أساسي بسرعة 3.36 جيجاهرتز بدلاً من سرعة التردد الأساسية التي يعمل بها معالج كوالكم والتي تبلغ سرعتها 3.2 جيجاهرتز فقط.

هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها خبر مماثل، ولكن من الرائع أن يتم التأكيد على صحة المعلومة من قِبل مصادر موثوقة مثل موقع 9To5Google.

على الرغم من أن الفرق ضئيل جداً ولكن هذه الزيادة الطفيفة في سرعة التردد ستمنح هواتف سامسونج قدرة تنافسية كبيرة في سوق الهواتف الذكية الرائدة، ومن المحتمل أن تكون هواتف الشركة هي أقوى الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد على الإطلاق خلال عام 2023.

الأمر الأخر الأكثر أهمية هو أن معالج كوالكم سيمنح هواتف جالكسي S23 ميزات أخرى رائعة مثل الكفاءة الأعلى في استهلاك الطاقة والعمل في ظل درجات حرارة منخفضة تحت أعباء التشغيل والضغط الثقيل.

ومع ذلك، لا يمكننا الجزم على قدرة هواتف جالكسي S23 قبل اختبارها على أرض الواقع. سنضطر على الانتظار عدة أسابيع إضافية من أجل التحقق من نتائج هواتف السلسلة بعد أن يتم مراجعتها على يد مواقع الطرف الثالث، وحينها يمكننا رؤية كل شيء بوضوح شديد.