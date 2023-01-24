إطلاق تحديث iOS 16.3 – هذه أهم المزايا الجديدة!

قامت ابل بإطلاق تحديث iOS 16.3 الجديد والذي يقوم بالأساس بحل وإصلاح بعض المشاكل في هواتف الايفون والايباد مع إضافة مزايا أخرى قليلة.

مفاتيح الأمان لحساب ابل

ابل تتيح ميزة التحقق على خطوتين والتي تشمل إدخال كلمة السر لحساب ابل ثم كود تحقق آخر بعدها عند الدخول إلى جهاز جديد.

في خطوة أخرى سوف تضيف ابل دعم مفاتيح الأمان وهي مفاتيح حقيقية يمكن للمستخدمين امتلاكها للتحقق من هوية صاحب الحساب وتعمل من خلال الاتصال اللاسلكي وخاصةً تقنية الاتصال قريب المدى NFC، الأمر يشبه استخدام مفتاح حقيقي لفتح قفل الايفون مثلما تستخدم مفتاح السيارة أو المنزل!

بعد تحديث الايفون والايباد إلى iOS 16.3 و iPadOS 16.3 يمكنك التحقق من الميزة الجديدة بالذهاب إلى الإعدادات ثم الضغط على حساب ابل Apple ID ثم اختيار مفاتيح الأمان Security Keys، واستكمال الخطوات إن كان لديك بالفعل مفتاح أمان.

حل مشكلة ظهور خطوط أفقية في ايفون 14 برو

مع تحديث iOS 16.3 تم حل مشكلة غريبة تتمثل فى ظهور خطوط ملونة أفقية عند بداية تشغيل هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس.

دعم سماعة HomePod الجديدة

تحديث iOS 16.3 بات يدعم سماعة HomePod الجديدة والتي قامت ابل بالإعلان عنها مؤخراً والتي تشبه في تصميمها الإصدار الأول مع بعض الإضافات الجديدة.

حل بعض المشاكل

تم حل بعض المشاكل في النظام كالآتي: