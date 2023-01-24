قريباً – واتس اب يتيح مشاركة الصور بجودتها الأصلية!

يواجه مستخدمو تطبيق الدردشة والمحادثات الأشهر على مستوى العالم مشكلة مريرة عندما يتعلق الأمر بمشاركة الصور إذ لأسباب غير معلومة يتعمد التطبيق تقليل جودة الصور التي يتم مشاركتها عبر المنصة.

هذه المشكلة تدفع أغلب المستخدمين للاعتماد على خواص المشاركة البديلة مثل خاصية المشاركة عن قُرب Nearby Share أو أي أساليب أخرى.

حسناً، يبدو أن مطوري التطبيق المملوك من قِبل شركة ميتا اتخذوا قرارهم النهائي بإصلاح هذه المشكلة. فبحسب تقرير منتديات WABetaInfo سوف يتمكن مستخدمو تطبيق واتس اب قريباً من مشاركة الصور بجودتها الأصلية دون أي قيود أو حدود لحجم الصورة أو فقدان لجودتها.

يشير التقرير إلى أن تطبيق واتس اب يحاول أن تحسين خدماته المرتبطة بعمليات المشاركة على المنصة لمساعدة المستخدمين بالقدرة على مشاركة المحتوى دون اللجوء إلى أي أساليب خارجية.

سيتم مشاركة الصور بجودتها الأصلية على تطبيق واتس اب قريباً

اكتشف بعض الأشخاص في منتدى WABetaInfo وجود ميزة جديدة في قاعدة بيانات التطبيق بالإصدار التجريبي والتي تعمل على تحسين جودة الصور التي يتم مشاركتها عبر تطبيق واتس اب.

الميزة متاحة بالفعل لمستخدمي الإصدار التجريبي من التطبيق وسوف يتم تضمينها في واجهة مشاركة الصور بداخل قسم إعدادات التطبيق في المستقل القريب.

سيكون زر المشاركة الجديد متواجد بجانب كل من أزرار القلم والرموز التعبيرية والاقتصاص التي يتم استخدامها لتحرير الصور. ومن خلال النقر على هذا الزر سوف يتمكن المستخدم من تحديد الجودة التي يريدها قبل مشاركة الصور.

في الوقت الحالي، تطبيق واتس اب لا يسمح لنا بمشاركة الصور بدقتها الأصلية، بل إن خيار الجودة التلقائية أو خيار أفضل جودة يتسبب كلاهما في تقليل وضوح ودقة تفاصيل الصورة من أجل توفير البيانات.

هذا الخيارات المتاحة حالياً لا تسمح بمشاركة الصور بجودتها الأصلية وهذا لأن التطبيق يبدأ بضغط الصورة تلقائياً بمجرد رفعها على خوادم التطبيق.

ولكن تم إصلاح هذه المشكلة في الإصدار التجريبي والتي من المتوقع أن تمنح جميع المستخدمين القدرة على مشاركة الصور بجودتها الأصلية دون أي فقدان للتفاصيل.

للأسف الميزة لا تزال غير متاحة للجمهور ولكن من المتوقع أن يتم طرحها على نطاق واسع بمجرد أن تصبح جاهزة خلال الأسابيع المقبلة.