قد يتم تأجيل إطلاق هاتف شاومي 13 ألترا حتى أبريل القادم!

كنا قد تمكنا من رصد بعض الشائعات التي تشير إلى أنه من المحتمل أن يكون هاتف شاومي 13 ألترا قيد التطوير في المرحلة الحالية. ولكننا لم نكن متأكدين من مدى مصداقية هذه الشائعات.

ولكن يبدو أن الهاتف قادم بالفعل، ولكن سيتم تأجيل الإعلان عنه حتى شهر أبريل القادم. يدّعي Digital Chat Station – مُسرب شهير لأخبار الشركات الصينية – أن الهاتف قادم بالفعل ولكن سيتم تأجيل ظهوره عدة أشهر.

أطلقت شاومي كل من شاومي 13 وشاومي 13 برو في موطنها الرئيسي في شهر ديسمبر من العام الماضي. ومن المتوقع أن يشق كلا الهاتفين طريقهما إلى الأسواق العالمية اعتبارًا من الشهر المقبل خلال حدث MWC 2023 الذي سيقام في مدينة برشلونة بإسبانيا.

الغريب في الأمر أن هاتف شاومي 13 برو هو بمثابة أحد أفضل الهواتف الرائدة لعام 2023. فهو يحتوي على قدرات تصوير مذهلة وأحدث شريحة معالجة من كوالكم فائقة الأداء وسرعة شحن ثورية وداعماً لتقنية الشحن اللاسلكي. فما هو الداعي من وراء إطلاق طراز أخر باسم ألترا!

ومع ذلك، فلقد ذكر رئيس الشركة في تدوينه له على موقع Weibo الصيني حينما تم سؤاله عن احتمالية وصول هاتف Xiaomi 12S Ultra فأكد حينها أن طراز “ألترا” التالي سيصل إلى الأسواق العالمية. ولكن Xiaomi 12S Ultra سيظل حصرياً للسوق الصينية.

تم إطلاق هاتف Xiaomi 12S Ultra بعد قرابة نصف عام تقريباً من إطلاق هواتف شاومي 12 الرئيسية. وحينها كان يعتبر الهاتف بمثابة ترقية مميزة وملحوظة على هاتف شاومي 12 برو، إذ جاء الهاتف بمستشعر كاميرا بحجم 1 إنش وسعة تخزين أكبر وذاكرة عشوائية أكبر حجماً. باختصار وصول الهاتف كان أمراً منطقياً.

ولكن بالنسبة لهاتف شاومي 13 برو، فهو يحتوي بالفعل على مستشعر كاميرا بحجم 1 إنش وأحدث ما توصلت له تكنولوجيا الهواتف الذكية. شاشة LTPO بمعدلات تحديث ديناميكية ومعالج Snapdragon 8 Gen 2 وشحن سلكي بقدرة 120 وات وشحن لاسلكي بقدرة 50 وات.

وبالتالي إذا كانت شاومي تخطط بالفعل للإعلان عن هاتف Xiaomi 12 Ultra في أبريل القادم، فسيكون من الصعب علينا أن نتمكن من العثور على أي ميزات إضافية يتفوق بها على هاتف شاومي 13 برو.