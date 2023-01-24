تحديث iOS 15.7.3 و iOS 12.5.7 – تحديثات مهمة لأجهزة الايفون القديمة!

قامت ابل بإطلاق تحديثات جديدة لأجهزة الايفون والايباد القديمة وهي تحديثات iOS 15.7.3 و iOS 12.5.7. تلك التحديثات هي بالأساس تحديثات أمنية للأجهزة القديمة التي لا تعمل بتحديث iOS/iPadOS 16.

هناك عدة أجهزة سوف يصلها التحديثات الجديدة وهي أجهزة ايفون 5s فما أحدث، وايباد اير الجيل الثالث فما أحدث وايبود تاتش الجيل السادس فما أحدث.

لاحظ أن تلك الأجهزة قد مضى على وجود بعضها أكثر من 10 سنوات ولازالت ابل تمدها بالتحديثات، على الأقل من أجل التحصينات الأمنية.

مثلاً أجهزة ايفون 5s وايباد اير الجيل الثالث تم إطلاقها عام 2013 بينما الايبود تاتش الجيل السادس تم إطلاقه عام 2015.

وكانت ابل قد أعلنت من قبل أنها لن تطلق أية تحديثات للأجهزة القديمة التي لا تعمل بتحديث iOS 16 لكن ذلك يأتي استثناءً لذلك ربما على الأرجح بسبب خطورة الثغرات التي يسدها هذا التحديث الجديد.

إذا كنت تستخدم أي من أجهزة الايفون او الايباد المخصص لها التحديث، ربما يجدر بك التحديث ونحن نشجعك على ذلك لأن ابل لم تكن لتطلق تحديثاً لأجهزة قديمة إلا لأمر جدي وخطير.

يمكنك تنزيل التحديثات بالذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > تحديثات النظام Software Update ثم تنزيل وتثبيت التحديثات.