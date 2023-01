لبنان – أجريت لأول مرة في لبنان عملية فصل توأم سيامي لطفلتين ملتصقتين من أسفل الظهر، حيث تمت العملية بنجاح على يد فريق متكامل من الأطباء المختصين في مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت.

وأكد رئيس وحدة العناية الفائقة لحديثي الولادة الدكتور خالد يونس أن الجراحة تكللت بالنجاح من دون أي مضاعفات ويعود السبب إلى الاجتماعات المكثفة، حيث عمل الفريق الطبي على التعامل مع كل المخاطر والمضاعفات التي قد نواجهها خلال العملية، مبينا أنه كان من المتوقع أن تستغرق الجراحة حوالى 12 ساعة، إلا أنها انتهت خلال 10 ساعات متواصلة من العمل من قبل فريق طبي متكامل من كل الاختصاصات.

وأوضح أنه تقرر إجراء العملية للتوأم رهف وريم في الشهر الرابع بعد الولادة لأنه الوقت المناسب لمثل هذه العمليات (يفضل إجراؤها بين عمر 4 أشهر إلى 6 أشهر).

بدوه، قال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال، فراس الأبيض، إن “لبنان يعلن منذ هذه اللحظة إمكانياته في إجراء مثل هذا النوع من الجراحات ويشرع أبواب قطاعه الاستشفائي لهذه الحالات بجهود الأطباء والجراحين الأكفاء الذين لم يهاجروا إلى الخارج”.

وأشار إلى أن “تكاليف الجراحة تمت بالتعاون بين المستشفى ووزارة الصحة وبعض المتبرعين المتعاونين مع الجامعة الأمريكية”، داعيا كل من لديه مثل هذه الحالات للاعتماد على مستشفيات لبنان في عملية الفصل على الرغم من الظروف الصعبة، لأن النظام الصحي في لبنان مرن ولديه القدرة على التأقلم.

المصدر: وسائل إعلامية لبنانية

Shares

The post لأول مرة في لبنان.. نجاح عملية فصل توأم سيامي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا