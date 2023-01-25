شاهد عروض هواتف جالكسي S23 المُسربة من مختلف الزوايا!

تتسارع وتيرة التسريبات حول هواتف جالكسي S23 مع اقترابنا تدريجياً من موعد حدث الإطلاق الرسمي المتوقع أن ينعقد يوم 1 فبراير القادم.

ومؤخراً شارك المُسرب المخضرم Evan Bliss مجموعة من الصور التي تستعرض هواتف السلسلة بمختلف ألوانها ومن جميع الزوايا.

في هذه الصورة يمكنكم رؤية كل من جالكسي S23 وجالكسي S23 بلس وجالكسي S23 ألترا من كل زاوية تقريباً وبألوانها المختلفة. ولكن إذا كنتم ترغبون في رؤية الصور بدقة أعلى نوصيكم بالنقر هنا.

تسريب عروض هواتف جالكسي S23 من مختلف الزوايا

من خلال التسريبات السابقة علمنا أن ثلاثي السلسلة ستأتي بأربعة خيارات للألوان والتي تشتمل على الأخضر والأسود والوردي والذهبي الوردي، ولكن بالطبع ستستخدم سامسونج مسميات أكثر رقة لهذه الألوان.

ويُقال أنه من الممكن أن يأتي قلم S-Pen الرقمي بمجموعة من الألوان التي تتطابق مع ألوان هاتف جالكسي S23 ألترا نظراً لأن الهاتف سيحتوي على فتحة لاحتواء القلم في الأسفل.

أما من حيث التصميم، فمن الواضح أن هواتف السلسلة الجديدة متطابقة إلى حد كبير مع أسلافهم السابقين، على الأقل من حيث التصميم والمظهر الخارجي العام.

الاختلاف الوحيد الذي يمكن ملاحظة سيكون متمثلاً في جزيرة الكاميرا الخلفية على كل من جالكسي S23 وجالكسي S23 بلس حيث اتخذت سامسونج قرارها أخيراً بالتخلص من نتوء الكاميرا الخلفي وتدشين الكاميرا الخلفية في هيكل الغطاء الخلفي، تماماً مثلما رأينا هاتف جالكسي S22 ألترا العام الماضي. ولكن من الواضح أيضاً أن حلقات الكاميرا على هواتف جالكسي S23 أكبر حجماً من حلقات الكاميرات السابقة.

وعلى هاتف جالكسي S23 ألترا قامت سامسونج بتحريك زر الصوت وأزرار رفع وخفض الصوت إلى الأسفل قليلاً، ولكنها لا تزال على الحافة اليمنى للهاتف. أما بالنسبة لكل من جالكسي S23 وجالكسي S23 بلس فكلاهما يحتفظان بنفس أماكن الأزرار المادية تماماً مثل أسلافهم السابقين.

بالنسبة لنموذج ألترا، فمن الواضح أن يأتي بنفس الحواف تقريباً، ولكن كل من جالكسي S23 وجالكسي S23 بلس قد يأتيان بحواف أكثر نحافة. في الواقع، يُقال أن هواتف جالكسي S23 ستكون الأكثر نحافة في عالم الهواتف الذكية على الإطلاق.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو من خلال الصور المُسربة أن الفتحة المتواجدة في مقدمة الشاشة المُخصصة لاحتواء كاميرا الصور الشخصية أصبحت أصغر حجماً بشكل ملحوظ.