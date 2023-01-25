تسريب عروض هاتف الفئة المتوسطة Oppo Reno 8T

تشير آخر التقارير إلى أن عملاق التكنولوجيا الصيني يعتزم الإعلان عن هاتفين جديدين خلال وقت قريب وهما Oppo Reno 8T إصدار 4G والهاتف الأخر هو Oppo Reno 8T إصدار 5G.

ومؤخراً شارك المُسرب الشهير Evan Bliss على موقع العصفور الأزرق مجموعة من العروض التي تبدو وكأنها مرتبطة بنموذج 4G من الهاتف والتي يمكنكم رؤيتها بداخل هذا التقرير.

من خلال هذه العروض يتضح أن الهاتف يحتوي على فتحة ثقة في الركن الأيسر من الشاشة لاحتضان كاميرا الصور الشخصية، كما ويمتاز الهاتف بحافة سفلية سميكة. ولكن من الواضح أن الجانب الخلفي مصنوع من الجلد النباتي.

يحتوي ظهر الهاتف على حلقتين للكاميرا الخلفية وبالتأكيد ستكون الحلقة العلوية خاصة بالكاميرا الرئيسية بينما سيتم تدشين الكاميرتين الثانويتين في الحلقة الثانية، وبجانبهما وحدة إضاءة Flash LED.

النص المطبوع أسفل حلقتي الكاميرا يحتوي على عبارتين مختلفتين وهما “AI Ultra Clear Lens” والذي يعني بالعربية “عدسات نظيفة للغاية مستندة على تقنيات الذكاء الاصطناعي”، والنص الأخر هو “Portrait Camera” والذي يعني بالعربية “كاميرا صور البورتريه”.

ستحتوي الحافة العلوية للهاتف على فتحة للميكروفون، بينما تشتمل الحافة السفلية على فتحة لمقبس سماعة الراس 3.5 ملم وميكروفون ثانِ وشبكة مكبر الصوت ومنفذ USB من النوع C للشحن ونقل البيانات مع الأجهزة الخارجية.

من المتوقع أن تكون الفائدة الأساسية من فتحة الميكروفون المتواجدة في الحافة العلوية متمثلة في كونها سماعة قادرة على تصدير صوت استريو عالي الجودة والوضوح.

أما بالنسبة لفتحة شرائح SIM وأزرار خفض ورفع الصوت فهي متواجدة كالعادة في الجانب الأيسر من الهاتف. بينما يتواجد زر الطاقة الرئيسي في الجانب الأيمن، ولكن يبدو أنه لا يشتمل على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

هذا يعني أنه من الوارد جداً أن يمتاز الهاتف بشاشة OLED تحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة. أما بالنسبة للمواصفات الفنية فمن المحتمل أن يتم تجهيز الهاتف بمعالج ميديا تيك متوسط المدى Helio G99 وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت رام.

الخبر المُحزن هو أن الهاتف سيتم شحنه بنظام أندرويد 12 وهو أمر مُحبط للغاية بالنظر إلى أن نظام أندرويد 13 أصبح متواجد منذ عدة أشهر وهناك عدد غير قليل من الهواتف الذكية الجديدة التي تم إطلاقها بأحدث إصدار من نظام أندرويد.

لا نعلم ما هي سعة البطارية حتى الآن ولكن يُقال أن هاتف Reno 8T 4G سوف يدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 33 وات ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه قبل نهاية الشهر الجاري أو أوائل الشهر المقبل.