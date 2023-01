دراسة: قوة مصافحتك قد تكون علامة مبكرة على الاكتئاب!

كوريا ج – كشفت دراسة جديدة كبرى أن هناك فرصة جيدة لتحديد خطر الإصابة بالاكتئاب من خلال قوة مصافحتك.

وقد يتمكن الأطباء في المستقبل من معرفة ما إذا كان المريض في المراحل الأولى من الحالة ببساطة عن طريق مصافحة اليد.

وبالنسبة للدراسة، قام الباحثون في كلية الطب بجامعة يونسي في كوريا الجنوبية بتتبع أكثر من 51000 بالغ ووجدوا أن أولئك الذين لديهم قبضة يد أضعف كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب غير المشخص بثلاث مرات أكثر من أولئك الذين لديهم مصافحة أقوى.

وسجل الأطباء درجة قبضة كل مشارك مع إكمالهم تقييما لصحتهم العقلية.

وتضمن ذلك الموافقة أو عدم الموافقة على عبارات مثل “أنا منزعج من الأشياء التي لا تقلقني عادة” و”شعرت أن كل ما فعلته كان مجهودا”.

وعندما حلل الباحثون النتائج، وجدوا أن أولئك الذين لديهم مصافحة أضعف كانوا أكثر عرضة بثلاث مرات تقريبا للاتفاق بقوة مع العبارات. والسبب في ذلك غير واضح، ولكن إحدى النظريات هي أن الإمساك بقبضة أكثر ليونة يمكن أن يكون مؤشرا على ضعف القوة البدنية بشكل عام، والناجمة عن قلة النشاط البدني – وغالبا ما تكون السمة المميزة لتدهور الصحة العقلية.

وبالإضافة إلى الصحة النفسية، فقد ثبت بالفعل أن مصافحة المريض توفر نظرة ثاقبة حول احتمالية الإصابة بالخرف وأمراض القلب وحتى – لدى الرجال – ضعف الانتصاب.

وتختلف قوة القبضة بشكل كبير خلال حياتنا، وتبلغ ذروتها في أواخر العشرينات من العمر قبل أن تنخفض تدريجيا مع تقدمنا في العمر.

وعلى سبيل المثال، يجب أن يكون الرجل الذي يتراوح عمره بين 25 و30 عاما قادرا على تسجيل 40 إلى 50 كيلوغراما في اختبار قوة القبضة، حيث تقوم بإمساك جهاز محمول بنابض بأقصى قوة ممكنة. والنتيجة هي مقياس القوة المبذولة. وبالنسبة للمرأة التي في العمر نفسه، فإن الهدف هو 25 إلى 30 كغم. لكن بحلول الوقت بلوغ سن السبعين، سينخفض هذا إلى 35 إلى 40 كغم للرجل وحوالي 20 كغم للمرأة.

وهذا بسبب ساركوبينيا – الفقدان التدريجي لكتلة العضلات وقوتها كجزء من عملية الشيخوخة الطبيعية – والتي تبدأ من حوالي سن الأربعين ولكنها تتسارع بعد سن 65، على الرغم من أن معدل تطورها يختلف من شخص لآخر .

ويستخدم الأطباء بالفعل اختبار قبضة اليد لتتبع الضعف في الشيخوخة بين أولئك الذين يُعتقد أنهم معرضون لخطر المعاناة من السقوط الذي قد يؤدي إلى كسور في المفاصل مثل الورك.

ويعتقد بعض الباحثين الآن أن تضاؤل قوة القبضة يمكن أن يكون بمثابة إنذار مبكر مفيد للأطباء. ويمكنهم بعد ذلك التدخل بنصائح حول نمط الحياة، مثل تدريب القوة لاستعادة قوة العضلات لأولئك المعرضين لخطر الضعف العام.

ويمكن أن يكون الإمساك بقبضة أكثر ليونة بمثابة علامة حمراء لمجموعة من الأمراض.

ووجدت دراسة أجرتها كلية الطب بجامعة سونشون هيانغ في كوريا الجنوبية، ونُشرت في مجلة الطب، أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 79 عاما والذين يعانون من أضعف قبضة كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بمرتين إلى ثلاث مرات من أولئك الذين لديهم أقوى مصاقحة.

ووجدت دراسة أخرى، أجراها باحثون في جامعة ساوثرن ميديكال في قوانغتشو بالصين، ونُشرت هذا الشهر في Alzheimer’s Research and Therapy، أن كبار السن الذين لديهم مصافحة قوية كانوا أقل عرضة بنسبة 55% للإصابة بالخرف من أولئك الذين لديهم قبضة ضعيفة.

وأظهرت دراسات أخرى أن ضعف الوظيفة الجسدية – مثل ضعف الإمساك وبطء المشي – يمثل إنذارا مبكرا للإصابة بالخرف.

وكشفت دراسة أجرتها كلية الطب بجامعة تشونام الوطنية في كوريا الجنوبية، ونُشرت في مجلة Aging Male، أن الرجال أصحاب المصافحة القوية كانوا أقل عرضة بنسبة 20٪ للإصابة بضعف الانتصاب.

ويُعتقد أن قوة اليد الجيدة هي علامة على مستويات عالية من اللياقة العامة – عامل رئيسي للرغبة الجنسية الصحية.

ويوجد لدى جميع المتطوعين المشاركين في دراسة الاكتئاب – التي شملت أشخاصا من ستة بلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة – تشخيص سابق بالاكتئاب وكانوا أكبر من 45 عاما، وخضع كل منهم لاختبار قوة القبضة باستخدام جهاز يسمى مقياس الدينامومتر.

وقال الباحثون: “التقييم في الوقت المناسب لقوة قبضة اليد قد يساعد في الكشف المبكر عن مخاطر الاكتئاب بين البالغين في منتصف العمر وكبار السن”.

وقال كارمين باريانت، أستاذ الطب النفسي البيولوجي في كينغز كوليدج لندن، إن أحدث النتائج حول قوة القبضة والصحة العقلية أكدت أن الاثنين مرتبطان.

لكنه أضاف أن المصافحة من غير المرجح أن تكون بديلا مناسبا لتقييم نفسي مناسب.

وقال: “تقل القوة العضلية لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب، وهذا البحث مهم في التأكيد على العلاقة الوثيقة بين الصحة العقلية والبدنية”.

لكن الأسئلة حول ما يشعر به الناس لا تزال أهم أداة لتحديد من يعاني من الاكتئاب.

المصدر: ديلي ميل

Shares

The post دراسة: قوة مصافحتك قد تكون علامة مبكرة على الاكتئاب! first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا