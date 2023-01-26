هذا ما نعرفه عن هاتف شاومي 13 لايت حتى الآن!

مع ظهور هاتف شاومي 13 لايت – Xiaomi 13 Lite على منصة Google Play Console فهو بمثابة مؤشر إيجابي يشير إلى احتمالية الإعلان عنه خلال وقت قريب.

من الممكن أن يتم الإعلان عن هذا الهاتف خلال مؤتمر MWC 2023 المتوقع أن ينعقد في برشلونة بإسبانيا الشهر المقبل. خلال هذا المؤتمر من المتوقع أن تُطلق شاومي كل من شاومي 13 وشاومي 13 برو للأسواق العالمية.

أما بالعودة إلى هاتف شاومي 13 لايت، فلقد تم رصد الهاتف على منصة Google Play Console للمطورين وقد كشفت قائمة الهاتف عن بعض مواصفاته الرئيسية.

بادئ ذي بدء، يحمل الهاتف الاسم الرمزي Ziyi والغريب في الأمر أن هذا هو الضبط نفس الاسم الرمزي لهاتف Xiaomi Civi 2 المحصور على سوق موطن الشركة الرئيسي، الصين.

هذا ليس كل شيء، فالأغرب من ذلك أن الصورة التي ظهرت للهاتف على المنصة هي بالضبط نفس صورة هاتف Xiaomi Civi S1.

في كلتا الحالتين، عند النظر إلى الصورة المُسربة فيمكنكم رؤية فتحة الكاميرا الأمامية في مركز منتصف الشاشة من الأعلى وسيمتاز الهاتف بحواف معدنية نحيفة جداً وثلاث كاميرات خلفية تحضنها جزيرة مستطيلة الشكل.

يبدو أن هاتف شاومي 13 لايت سيمتاز بشاشة منحنية، على الرغم من أن هاتف شاومي 13 الإصدار الأساسي يمتاز بشاشة مسطحة. أما شاومي 13 برو فهو يمتاز بشاشة منحنية أيضاً. يبدو أن شاومي تحاول أن تجعل من هاتف شاومي 13 لايت صفقة لا غنى عنها لمحبي الشاشات المنحنية.

ولكن عندما يتعلق الأمر بالمواصفات الفنية فبالتأكيد ستكون هنالك العديد من التضحيات التي سيتعين عليها التنازل عنها بدءً من الأداء والميزات الرئيسية الأخرى.

فعلى سبيل المثال يحتوي هاتف شاومي 13 لايت على معالج كوالكم متوسط المدى Snapdragon 7 Gen 1 SoC ويمتاز بشاشة عالية الدقة FHD أبعادها 2400×1080 بكسل وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت رام.

ذكرت قائمة الهاتف على وجود نظام أندرويد 12 ولكن بالرغم من ذلك فمن الممكن أن يتم إطلاق الهاتف بواجهة MIUI 14 المستندة على نظام أندرويد 13.

قائمة مواصفات الهاتف الرئيسية والصورة التي تم التقاطها على منصة GPC شبيهة إلى حد كبير بمواصفات وتصميم هاتف Xiaomi Civi S1. ربما أرادت شاومي إعادة استخدام نفس التصميم مع النموذج الذي سيتم إطلاقه على مستوى العالم.