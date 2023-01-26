تقرير – هواتف ايفون 15 سوف تدعم وايفاي 6E الأسرع

سرعة الاتصال من الأمور المهمة للغاية، وكلما كان الاتصال ثابتاً وسريعاً كلما ساعدك على إنجاز مهامك بسلاسة سواء تلك المتعلقة بالتصفح وإرسال واستقبال الملفات أو الأمور الترفيهية مثل تشغيل الألعاب ومشاهدة المحتوى.

منذ هواتف ايفون 12 وما بعدها، هناك دعم لشبكات الجيل الخامس 5G فيما يتعلق بشبكات الاتصال الخلوية، وقد أحدث ذلك ثورة في سرعة الاتصال. يبدو أن هناك ثورة أخرى قادمة ولكن مع شبكات الوايفاي مع التقارير الحالية التي تشير إلى احتمالية إضافة دعم شبكات الوايفاي من نوع وايفاي 6E.

آخر التقارير الواردة من محللي مجموعة Barclays المالية الإنجليزية تشير إلى أن تقنية وايفاي 6E سوف تكون حاضرة في هواتف ايفون 15.

لم يتم تحديد إذا ما كانت تلك التقنية سوف تكون متاحة على هواتف ايفون 15 جميعها أم ستكون حصرية فقط في هواتف ايفون 15 برو/ماكس كما هي عادة ابل في جعل بعض المزايا حصرية فقط لإصدارات برو.

أحدث هواتف الايفون iPhone 14 تعمل جميعها بتقنية وايفاي 6 بينما أضاف ابل تقنية وايفاي 6E الأحدث في عدد من الأجهزة مثل أجهزة ايباد برو الأحدث وماك برو 16 و 14 إنش.

تقنية وايفاي 6 تعمل على ترددات 2.4 و 5 جيجاهيرتز بينما تقنية وايفاي 6E تعمل على ترددات 6 جيجاهرتز، وهذا يعني سرعة اتصال أكبر مع تأخير أقل كما أنها إشارة أقوى لا تضعف بسهولة مع الموانع.

للاستفادة من تلك التقنية يجب أن يدعمها الايفون أولاً وهذا أمر منطقي، كما يجب كذلك أن تكون مدعومة من الراوتر الموجود حولك، وهناك العديد من أجهزة الراوتر التي تدعم WiFi 6E مثل أجهزة TP Link و Asus و Netgear وغيرهم.

تأتي هذه الشائعات جنباً إلى جنب مع شائعات أخرى مثل تعديل في تصميم ايفون 15 يشمل الشاشة وشكل الأزرار وإضافة منفذ شحن Type C وغيرها.