تسريبات – تم تحسين قدرات التصوير الليلي على هواتف جالكسي S23 إلى أقصى حدودها!

إذا صدقنا الشائعات فمن المتوقع أن تُعلن سامسونج عن سلسلة جالكسي S23 في غضون أيام وهذا يعني أننا سنشهد وتيرة متسارعة من التسريبات والشائعات حول هذه الهواتف خلال الساعات القليلة المتبقية، وهذا هو بالضبط ما حصلنا عليه مؤخراً من موقع SamMobile الذي شارك مجموعة من العروض التشويقية للهواتف ويمكنكم الاطلاع على بعض منها من خلال هذا التقرير.

إمكانيات الكاميرا على هواتف جالكسي S23

من المتوقع ألا تحصل سلسلة جالكسي S23 على ترقيات ملحوظة في إعداد الكاميرا باستثناء طراز “ألترا”. أما بالنسبة للطرازين الأرخص سعراً فسوف يأتيان بنفس إعداد الكاميرا الخلفي الذي رأيناه على هواتف جالكسي S22.

التغيير الوحيد الذي يستحق الذكر كما أشرنا للتو هو كاميرا هاتف جالكسي S22 ألترا حيث يُقال أن الهاتف سيأتي بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل وبهذا الشكل سيكون هذا هو أول هاتف في العالم يأتي بمستشعر بهذه الدقة.

ومع ذلك، يُقال أن عملاق التكنولوجيا الكوري يبذل قصارى جهده من أجل تحسين قدرات التصوير الفوتوغرافي والوصول بها إلى أقصى حدودها على هواتف السلسلة الرائدة التالية وهذا يبدو واضحاً من خلال العروض المُسربة.

هذا التسريب هو عبارة عن عرض تشويقي يروج لجودة التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة حيث يأتي الترويج تحت شعار “Made for Moonlight” والذي يعني بالعربية “صُمم من أجل التصوير الليلي“.

هذا يشير إلى مدى التحسينات الضخمة التي طالت هواتف السلسلة من أجل تعزيز قدرات التصوير أثناء الليل وفي ظروف الإضاءة المنخفضة. ومن المتوقع أن نحصل من هذه السلسلة على صور “ليلية” مذهلة لم نشهدها من قبل على أي هاتف سامسونج.

أما العرض الثاني فهو يأتي تحت شعار “Megapixel that’ll make you say ‘Wow’. Wow-worthy resolution is coming soon”. والذي يعني بالعربية “ميجابكسل ستجعلك مذهولاً ودقة أبعاد متطورة قادمة قريباً“. من المحتمل أن هذا الترويج يستهدف فقط طراز “ألترا” والذي يعكس مدى صحة التسريبات التي تفيد بأن الهاتف سيأتي بمستشعر كاميرا بدقة 200 ميجابكسل.

أما بالنسبة لمواصفات الهواتف الفنية فلم تؤكد شركة سامسونج أي شيء حولها حتى الآن. ولكن جميع التسريبات تشير إلى احتوائها على إصدار مكسور السرعة من معالج Snapdragon 8 Gen 2 وسيتم إطلاق جميع الهواتف على مستوى العالم بهذا المعالج.

سيأتي هاتف جالكسي S23 بشاشة قياس 6.1 إنش بدقة +FHD، بينما سيأتي طراز جالكسي S23 بلس بشاشة قياس 6.6 إنش بدقة +FHD وسيكون طراز ألترا هو الوحيد الذي يحتوي على شاشة قياس 6.8 إنش بدقة +QHD.

أيضاً شاشات ثلاثي السلسلة ستكون داعمة لمعدلات التحديث المتغيرة من 1 هرتز وحتى 120 هرتز – أو على الأقل سيكون طراز ألترا كذلك.