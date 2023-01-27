ما هي ميزة مفاتيح الأمان الجديدة في الايفون؟

ميزة مفاتيح الأمان Security Keys من المزايا الأمنية المهمة التي اضافتها ابل إلى الايفون مع تحديث iOS 16.3 ، فما هي تلك الميزة الجديدة؟ وكيف يمكن أن يستفيد منها المستخدم؟

مفاتيح الأمان في الايفون

هي ميزة أمنية إضافية اختيارية باتت متاحة لكافة هواتف الايفون التي تم تحديثها إلى iOS 16.3 وما بعده. ابل أيضاً أضافت نفس الميزة إلى أجهزة الايباد وماك بدايةً من تحديث iPadOS 16.3 وكذلك macOS 13.2.

مفاتيح الأمان هي عبارة عن مفاتيح حقيقية يمكن شراؤها من أجل تأمين حساب ابل Apple ID الخاص بك، وعند تفعيل هذه الخاصية لن يتمكن أحد من الدخول إلى الحساب حتى وإن كان يمتلك بيانات الحساب وكلمة المرور إلا بهذا المفتاح ما يعطي طبقة حماية إضافية للحساب.

عند تفعيل هذه الميزة وشراء مفتاح أمان للحساب، سوف يتطلب منك إدخال كلمة المرور الخاصة بالحساب ثم استخدام مفتاح الأمان في خطوة لاحقة لإتمام عملية تسجيل الدخول. يمكن استخدام أكثر من مفتاح أمان للحساب الواحد.

يمكن إضافة مفتاح أمان لحساب ابل بعد شرائه بالذهاب إلى الإعدادات Settings > كلمة المرور والأمان Password & Security > بعدها اضغط على “إضافة Add” بجانب مفاتيح الأمان Security Keys واستكمال الخطوات.

تعمل مفاتيح الأمان عبر إدخالها من منفذ Lightning أو منفذ USB كما يدعم بعضها أيضاً الاتصال قريب المدى NFC والتي تجعل مفتاح الأمان يعمل بمجرد تقريبه من الايفون.

أهم مفاتيح الأمان المتاحة للاستخدام على الايفون

مفاتيح الأمان هي أجهزة صغيرة يمكن توصيلها بالأجهزة او العمل لاسلكياً من خلال تقنية NFC ومن أبرز مفاتيح الأمان ما يلي:

مفتاح YubiKey 5C NFC متاح بسعر 55 دولاراً أمريكياً.

مفتاح YubiKey 5Ci متاح بسعر 75 دولاراً أمريكياً.

مفتاح Titan Security Key متاح بسعر 30 دولاراً أمريكياً (من إنتاج جوجل).

مفتاح FEITIAN ePass K9 متاح بسعر 25 دولاراً أمريكياً.

مفتاح Identiv uTrust security key متاح بسعر 25 دولاراً أمريكياً.

هذه المفاتيح يمكن شراءها من المواقع الرسمية للشركات المنتجة لها، أو من خلال المتاجر الإلكترونية (متاحة جميعها من خلال أمازون)، ويمكنها أن تعمل مع الايفون ومع العديد من التطبيقات والمواقع والخدمات الإلكترونية، ولا تحتاج إلى شحن أو بطارية.

هل ترى تلك ميزة مفاتيح الأمان مفيدة وعملية على الايفون ؟ أخبرنا عبر التعليقات