هذه هي معدلات السطوع على ثلاثي سلسلة جالكسي S23 المرتقبة!

بحسب آخر التسريبات يُقال أن شركة سامسونج تعمل على توحيد ذروة السطوع على هواتفها الرئيسية هذا العام. خلال الشهر الماضي كانت هناك بعض التسريبات التي تشير إلى أن جميع هواتف سلسلة جالكسي S23 ستأتي بمعدلات سطوع تبلغ ذروتها 1750 شمعة.

لم نكن متأكدين تماماً من صحة هذا الخبر، ولكن مؤخراً تم تأكيد هذه المعلومة من قِبل مُسرب الأخبار الشهير Roland Quandt. هذا يعني أن الطراز الأساسي في السلسلة سوف يأتي بمعدلات سطوع تبلغ 1750 شمعة.

جاء هاتف جالكسي S22 الإصدار الأساسي العام الماضي بمعدل سطوع 1300 شمعة فقط، بينما جاء كل من جالكسي S22 بلس وجالكسي S22 ألترا بمعدلات سطوع تبلغ 1750 شمعة.

سيحصل إصدار جالكسي S23 الأساسي على ترقية ملحوظة في معدلات ذروة السطوع

عندما أعلنت سامسونج العام الماضي عن هواتف جالكسي S22 اتضح أن كل من طرازي جالكسي S22 بلس وجالكسي S22 ألترا هما أكثر شاشات الهواتف الذكية سطوعاً على الإطلاق.

ولكن سرعان ما تم سحب البساط من تحتهما بمجرد إعلان شركة ابل عن هاتف ايفون 14 برو ماكس الذي يحتوي على شاشة ذات معدلات سطوع تصل إلى 2000 شمعة.

خلال الأشهر الماضية كانت هناك بعض التسريبات التي تفيد بأنه من الممكن أن تأتي هواتف جالكسي S23 بمعدلات سطوع فائقة قد تتفوق بها على معدلات السطوع التي جاء بها هاتف ايفون 14 برو ماكس. ومن المحتمل أن تصل ذروة السطوع على هاتف جالكسي S23 ألترا إلى 2200 شمعة، خاصة بعد إعلان سامسونج عن تقنية الشاشات الجديدة UDR 2000 خلال فعاليات مؤتمر CES 2023.

ولكن يبدو أننا علقنا أمالنا على معلومات خاطئة إذ تشير آخر التسريبات إلى أن عملاق التكنولوجيا الكوري لا يريد الدفع بمعدلات السطوع على تشكيلة جالكسي S23 إلى أكثر من 1750 شمعة.

ولكن على الأقل سيحصل مستخدمو الطراز الأساسي في السلسلة على نفس معدلات ذروة السطوع التي يدعمها هاتف جالكسي S23 ألترا، وهي بمثابة ترقية ملحوظة من نصيب الطراز الأساسي.

على الرغم من أننا كنا نتمنى أن تدعم هواتف جالكسي S23 معدلات سطوع أعلى، ولو على الأقل طراز جالكسي S23 ألترا. ولكن في كلتا الحالتين، يعتبر معدل سطوع 1750 شمعة أكثر من كافي لاستخدام الهاتف في جميع السيناريوهات حتى تحت أشعة الشمس الساطعة.

بغض النظر عن معدلات السطوع، سوف يمتاز هاتف جالكسي S23 ألترا ببعض الميزات الحصرية التي لن تتواجد في أشقائه الأرخص ثمناً. حيث سيأتي الهاتف بكاميرا بدقة 200 ميجابكسل وتكبيراً بصرياً بمعدل 10x وهي ميزات حصرية لن تكون متواجدة في الطرازين الأرخص ثمناً.

أيضاً سيأتي الطراز الرائد بشاشة قياس 6.8 إنش بدقة +QHD بينما سيأتي الطرازين الأرخص ثمناً بشاشة +FHD. هناك العديد من المزايا الرائعة التي سيمتاز بها طراز “ألترا” مثل قلم S-Pen وسرعة الشحن السلكي الأعلى، ولكن سيتم توحيد كاميرا الصور الشخصية على ثلاثي السلسلة بدقة 12 ميجابكسل.