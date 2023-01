لأول مرة منذ انطلاقها في عام 1938.. «بي بي سي» توقف بثها الإذاعي عبر الأثير بعد 85 عاما من تقديم خدماتها باللغة العربية.

دقات «بيغ بن» وكلمتا «هنا لندن» لن تسمع مجددا عبر الأثير، لكن المحتوى الصوتي الذي قدمته الإذاعة سيظل متاحا للجمهور عبر موقع بي بي سي نيوز عربي.

قرار الإغلاق يأتي مع تنامي الاعتماد على التقنية_ لرقمية والانتشار الواسع للهاتف المحمول، ورغبة من المؤسسة في تخفيض الإنفاق في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة.

