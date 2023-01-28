تسريب مواصفات إعداد الكاميرا بهاتف أوبو الرائد Oppo Find X6 Pro!

ليس من المستغرب أن يأتي هاتف Oppo Find X6 Pro بقدرات تصوير فوتوغرافي مذهلة. فلقد رأينا الأمر بوضوح على هاتف Find X5 Pro. وخلال الأيام الماضية علمنا من بعض التسريبات أن الرائد القادم لشركة أوبو سيأتي بإعداد كاميرا احترافي.

واليوم، لدينا تسريب جديد يكشف المزيد من التفاصيل المثيرة للاهتمام حول إعداد الكاميرا المستخدم في هاتف Oppo Find X6 Pro. وسوف نوضحه لكم بالتفصيل من خلال هذا التقرير.

تسريب مواصفات إعداد الكاميرا بهاتف Oppo Find X6 Pro

ذكر المُسرب الصيني Digital Chat Station أن الهاتف سيأتي بإعداد كاميرا ثلاثي على جانبه الخلفي وجميع الكاميرات الخلفية ستأتي بدقة 50 ميجابكسل، بينما ستكون الكاميرا الرئيسية عبارة عن مستشعر بحجم 1 إنش.

ومؤخراً، عاد نفس المُسرب إلينا بتفاصيل جديدة ليؤكد على أن هاتف Find X6 Pro سوف يأتي بمستشعر Sony IMX989 وهو بالفعل مستشعر بحجم 1 إنش وتم استخدامه في هاتف شاومي 12 إس ألترا – Xiaomi 12S Ultra وهاتف Vivo X90 Pro Plus.

هذا المستشعر يأتي بفتحة عدسة f/1.8 مع عدسة من النوع 7P ومدعوماً بتقنية التثبيت البصري OIS وتصل نسبة البعد البؤري لهذا المستشعر 23 ملم.

أما بالنسبة للعدسة واسعة المجال فقد استعانت أوبو بمستشعر IMX890 بدقة 50 ميجابكسل من شركة Sony وهو نفس المستشعر التي استخدمته الشركة على هاتف Find N2 القابل للطي كعدسة رئيسية. هذا المستشعر سيحتوي على عدسة بفتحة f/2.2.

أما بالنسبة للكاميرا الثالثة فلسنا متأكدين بعد من طرازها، ولكن يُقال أنها ستكون إما Sony IMX766 أو Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل.

في كلتا الحالتين هذا المستشعر سوف يدعم التقريب البصري بمعدل 3x وسيكون مدعوماً بتقنية التثبيت البصري OIS وبفتحة عدسة f/2.6 وبعد بؤري يصل طوله إلى 64 ملم.

يدّعي المُسرب أن الهاتف سيحتضن كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل من أجل صور السيلفي ومكالمات الفيديو. وقد تكون هذه الكاميرا هي مستشعر Sony IMX709 والتي رأيناها بالفعل مؤخراً على هاتف Reno 7 وقد حققت نتائج مذهلة في لقطات صور السيلفي.

هذا هو كل ما شاركه المُسرب على موقع Weibo الصيني. وبما أن هاتف Find X5 Pro كان هاتف مذهل بكل ما تحمله الكلمة من معنى، سواء على صعيد مستوى الأداء أو التصميم المبتكر، فمن المتوقع أن يحقق خليفته نفس المفهوم مرة أخرى.

أخيراً وليس آخراً، من المتوقع أن تستعين أوبو بشركة Hasselblad من أجل ضبط عدسات الكاميرا الخلفية على هاتفها الرائد التالي. ومن المحتمل أن يتم الإعلان عن الهاتف خلال الربع الأول من عام 2023 الجاري.