ابل تخفض سعر هاتف الايفون المستعمل الخاص بك!

قامت ابل بتخفيض أسعار هواتف الايفون المستعملة ضمن برنامج استبدال الأجهزة الخاص بآبل Apple Trade in. تخفيضات الأجهزة المستعملة التي تشتريها ابل من المستخدمين متفاوتة وتصل إلى 80 دولاراً أمريكياً.

هواتف الأندرويد المستعملة أيضاً التي تشتريها ابل قللت أسعارها كما فعلت مع هواتف الايفون المستعملة، باقي الأسعار إما حافظت ابل على أسعار استبدالها أو قامت بزيادتها.

أسعار هواتف الايفون ضمن برنامج الاستبدال Trade in

iPhone 13 Pro Max: حتى $570 (بدلاً من $650)

iPhone 13 Pro: حتى $470 (بدلاً من $550)

iPhone 13: حتى $400 (بدلاً من $450)

iPhone 13 mini: حتى $350 (بدلاً من $380)

iPhone 12 Pro Max: حتى $400 (بدلاً من $480)

iPhone 12 Pro: حتى $330 (بدلاً من $400)

iPhone 12: حتى $300 (سابقاً $300)

iPhone 12 mini: حتى $250 (سابقاً $250)

iPhone SE (2nd generation): حتى $100 (سابقاً $100)

iPhone 11 Pro Max: حتى $280 (بدلاً من $330)

iPhone 11 Pro: حتى $230 (بدلاً من $250)

iPhone 11: حتى $200 (سابقاً $200)

iPhone XS Max: حتى $200 (سابقاً $200)

iPhone XS: حتى $160 (سابقاً $160)

iPhone XR: حتى $150 (سابقاً $150)

iPhone X: حتى $130 (سابقاً $130)

iPhone 8 Plus: حتى $100 (سابقاً $100)

iPhone 8: حتى $75 (سابقاً $75)

iPhone 7 Plus: حتى $50 (سابقاً $60)

iPhone 7: حتى $40 (سابقاً $40)

ما هو برنامج استبدال الأجهزة من ابل Apple Trade in ؟

هو برنامج تبادل من ابل يجعل من السهل استبدال جهازك مستوفي الشروط مقابل رصيد لشراء جهاز جديد آخر من ابل أو الشراء من داخل متجر ابل.

إذا لم يكن جهازك يستوفي شروط الاستبدال مقابل رصيد، فإن ابل تقوم بإعادة تدويره مجاناً! (بالطبع لن يفعل أحد ذلك).

في حالة اردت استبدال جهازك بآخر جديد، تقوم بتسليم الجهاز لآبل حيث يقوم موظفوها بفحص الجهاز ومعرفة مدى مطابقته للشروط والمعايير، ثم تسعيره بحسب حالته.

في أفضل الأحوال سوف تحصل على أقصى سعر كما هو مذكور آنفاً، أو تحصل على سعر أقل حال كانت حالة الجهاز أقل من المطلوب.

لا يفضل الجميع الاعتماد على ابل من اجل بيع أجهزتهم المستعملة ضمن برنامج ابل Trade in وعوضاً عن ذلك يودون بيع أجهزتهم المستعملة بأنفسهم أو عن طريق وسيط للحصول على أعلى قيمة ممكنة.

هناك أمر آخر، وهو أن برنامج بيع الأجهزة المستعملة لآبل ليس متاحاً في جميع الدول. سوق الهواتف المستعملة كبير وضخم للغاية ولا تسيطر عليه جهة ويخضع لقوانين العرض والطلب، لكن تخفيض الأسعار من ابل قد يؤثر سلباً على مالكي الأجهزة المستعملة.