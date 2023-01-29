بتأكيد رسمي – هواتف Xiaomi Mi 10 ستحصل على أندرويد 13

في الوقت الحالي تبذل شاومي كل جهودها من أجل طرح تحديث واجهة MIUI 14 التجريبي والمستقر لجميع أجهزتها المؤهلة. ولدينا أخبار جيدة من أجل مالكي هواتف Xiaomi Mi 10 حيث أكدت الشركة بشكل رسمي أن هذه الهواتف سوف تتلقى تحديث MIUI 14 المستند على نظام أندرويد 13 خلال أيام قليلة.

بحسب التقارير الصادرة عن بعض مواقع التقنية الصينية، فإن عملاق التكنولوجيا الصيني يجري حالياً اختبار الإصدار التجريبي من الواجهة الجديدة على هواتف Mi 10 داخلياً وقد تم التأكيد على صحة هذه المعلومات بواسطة بعض التفاصيل التي تم العثور عليها في قاعدة بيانات خوادم MIUI.

في الواقع، شاومي لم تذكر أي شيء على صفحاتها الرسمية بشأن هواتف Xiaomi Mi 10 ولكن آخر ما ذكرته الشركة أنها كانت تختبر تحديث MIUI 14 المستند على نظام أندرويد 12 من أجل الهواتف المعنية.

ولكن يبدو أن الشركة تراجعت عن قرارها وقررت القفز مباشرةً والبدء في اختبار الإصدار التجريبي من أندرويد 13 من أجل سلسلة Mi 10. بالتأكيد ستكون هذه بمثابة ترقية رائعة لمالكي هواتف شاومي القوية التي تم إطلاقها في عام 2020 مُجهزة بمعالج كوالكم الرائد “سابقاً” Snapdragon 865 SoC.

الجدير بذكره أن التقرير رصد إصدار واحد فقط من السلسلة على خوادم MIUI وهو إصدار Pro مما يعني أن هناك فرصة كبيرة أن يتلقى طراز Mi 10 Pro التحديث الجديد أولاً.

تتألف سلسلة Xiaomi Mi 10 من ثلاث هواتف وهي Xiaomi Mi 10T و Xiaomi Mi 10 Pro و Xiaomi Mi 10 Ultra ومن الطبيعي أن يحصل ثلاثي السلسلة على التحديث الجديد في غضون أيام من الآن.

بحسب المصدر، فإن الشركة الصينية بدأت في اختبار الإصدار التجريبي من أندرويد 13 برقم إصدار البرنامج الثابت MIUI-V23.1.13 منذ يوم 13 يناير الماضي. ومن المتوقع أن يتم طرح الإصدار النهائي والمستقر من واجهة MIUI 14 المستندة على آخر نظام أندرويد بحلول شهر مارس القادم. ولكن من الطبيعي أن يبدأ التحديث أولاً في سوق الشركة الرئيسي، الصين. ثم يتم توسيع قائمة الدول المدعومة في وقت لاحق من العام الجاري.