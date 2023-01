طبيب روسي يوضح كيف نتعامل مع ألم الظهر

روسيا – أوضح الدكتور ألكسندر مياسنيكوف أسباب الألم اسفل الظهر، وهل يجب فورا مراجعة الطبيب، أم أن هناك طرقا تساعد الشخص على التخلص منه ذاتيا.

ويشير مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني، إلى أن أكثر الأسباب انتشارا تشنج عضلات الظهر، حيث عندما ينحني الشخص للأمام بصورة غير صحيحة، يكون من الصعب عليه العودة إلى حالته الأولية بسبب الألم.

ويقول: “على فكرة، لن تساعد مسكنات الألم في هذه الحالة، لأنه تشنج عضلي. لذلك يجب تناول أدوية تساعد على إزالة التشنج أو تخفيفه وهناك أيضا تمارين رياضية خاصة”.

ويضيف، يمكن أن يشعر الشخص بألم حاد في الظهر بسبب الفتق وأمراض الأعضاء الداخلية للجسم وهشاشة العظام (خاصة لدى النساء وهن في عمر متقدم) وكذلك بسبب الإجهاد.

ويقول: “أحيانا يظهر ألم الظهر لدى الأشخاص السريعي الانفعال في حالات الاجهاد الشديد، حيث يشعرون فورا بألم في الظهر، بسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم، يظهر على شكل ألم نابض أسفل الظهر”.

ويضيف، بما أن أسباب آلام الظهر مختلفة، فهي تعالج بأدوية وطرق مختلفة. ولكن إذا كان الشخص يشعر دائما بألم في اسفل الظهر حتى في حالة الهدوء والاستلقاء، فهذا سببه الفتق أيضا، لذلك من الأفضل له مراجعة الطبيب لتحديد السبب.

ويشير الطبيب الروسي إلى أن من المهم في جميع الحالات تحاشي الذعر، لأن الجميع يشعرون بألم في الظهر في وقت ما. ولكن إذا كان الألم متكررا ومزعجا، يجب مراجعة الأخصائي.

المصدر: فيستي. رو

