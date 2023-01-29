تطبيقات الايفون والايباد الأسبوعية – باقة تطبيقات مميزة منوعة سوف تستخدمها يومياً

في هذا المقال نعرض لكم خياراتنا لعدد من التطبيقات المميزة المتاحة للتحميل مجاناً على أجهزة الايفون والايباد والتي سوف تعتمد عليها يومياً.

تطبيق Lilbite تتبع السعرات الحرارية

هو تطبيق يساعدك على معرفة السعرات الحرارية في الطعام الذي تأكله، ومعرفة كمية كل نوع سواء مواد نشوية أو دهون أو بروتين مما يساعدك على تنظيم غذائك بالطريقة التي تريدها.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Eternal للتأمل والنوم

هو تطبيق يساعدك على عمل جلسات يقظة أو تأمل من أجل تخفيف التوتر النفسي والتغلب على القلق وكذلك مساعدة الأشخاص الذين يعانون من الأرق على النوم سريعاً، يضم التطبيق واجهة مستخدم ممتازة.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق AnyText ويدجت بسيط مهم

هو تطبيق غاية في البساطة وغاية في الأهمية فهو يتيح للمستخدم إضافة أي نص يريده إلى شاشة القفل بكل بساطة!

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Telly لهواة الأفلام والمسلسلات

هو تطبيق موجه إلى هواة مشاهدة الأفلام والمسلسلات الأجنبية إذ يسمح بترتيب الأشياء التي شاهدتها والتي تشاهدها وكذلك إنشاء قوائم المفضلة لما تود مشاهدته مستقبلاً.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Element Note تدوين الملاحظات بمهارة

يساعدك هذا التطبيق على تدوين الملاحظات والرسم والتلوين لجعل ملاحظاتك لوحة فنية مع العديد من الخيارات والأدوات.



السعر : تحميل مجاني

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجاني

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تطبيق LinkBox خمسون جيجابايت مجانية

هي خدمة تخزين سحابية تتيح للمستخدمين مافة مساحة تخزين سحابية مجانية تُقدر بحوالي 50 جيجابايت، مع إمكانية البحث والمشاركة وغيرها.



السعر : تحميل مجاني