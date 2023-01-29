تطبيقات الأسبوع للاندرويد – تعرف على أفضل التطبيقات التي نُشرت حديثاً على المتجر!

في يوم الأحد من كل أسبوع نسعد بصحبتكم معنا في جولة سريعة نتعرف من خلالها على بعض التطبيقات الجديدة التي تم طرحها مؤخراً على متجر جوجل بلاي. لا نستطيع أن نضمن لكم أن تكون جميع اختياراتنا مثالية للجميع ولكن على الأقل سيكون هناك تطبيق أو عدة تطبيقات تحتوي على شيء أو عدة أشياء مفيدة لاستخداماتكم اليومية وحياتكم العملية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هواتفكم الأندرويد. وحتى لا نطيل عليكم بحشو المزيد من الكلمات في المقدمة هيا بنا نتعرف على قائمة التطبيقات التي اخترناها لكم هذا الأسبوع ونتمنى أن تنال إعجابكم.

Easy Slider – Edge Gestures

تطبيق Easy Slider يحاول تحسين تجربة المستخدم للهاتف عن طريق منح المستخدم العديد من الإجراءات التي يُمكن تنفيذها عن طريق الإيماءات بدلاً من الاستخدام المعتاد لأزرار الهاتف الجانبية. بمجرد تثبيت التطبيق ستلاحظ ظهور شريط جانبي على حافة الشاشة اليمنى وهذا الشريط يحتوي على مجموعة من الأدوات وعناصر التحكم التي تسمح لك بتنفيذ العديد من الوظائف بنقرة واحدة مثل ضبط مستوى الصوت أو التعديل على معدلات سطوع الشاشة أو التحكم في مشغل الوسائط أو حتى فتح تطبيقات معينة.

بالتأكيد يمكنك تخصيص الإيماءات وفقاً لرغباتك الشخصية من خلال إعدادات التطبيق وبهذا الشكل يمكنك تنفيذ العديد من الإجراءات على الهاتف بيد واحدة فقط.

السعر : مجاني

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NotiGuy – Dynamic Notch

نحن شهدنا بأنفسنا الثورة التي صنعتها خاصية الجزيرة الديناميكية على هواتف ايفون 14 برو. يحاول مطوري تطبيقات الأندرويد محاكاة نفس الميزة من خلال تطوير تطبيقات جديدة تتيح لمستخدمي الأندرويد القدرة على الاستفادة من نوتش الكاميرا الأمامية بنفس الشكل.

واحد من أفضل التطبيقات التي يمكننا التوصية بها في هذا المجال هو تطبيق Notiguy الذي يسمح لك بتخصيص جزئية النوتش الأمامي للكاميرا من أجل تنفيذ بعض الإجراءات الوظائف الأكثر استخداماً على الهاتف مثل فتح تطبيق أو لعبة معينة أو التقاط صورة سكرين شوت أو تشغيل تطبيق الكاميرا والعديد من الإجراءات المفيدة التي يمكنك تخصيصها بما يتماشى بشكل وثيق مع استخداماتك الضرورية للهاتف. للأسف التطبيق ليس مجانياً بالكامل وستلاحظ أن هناك بعض الميزات الأكثر أهمية التي تتطلب شراء الإصدار المدفوع من أجل الحصول عليها.

السعر : مجاني

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CyberBlader VPN

CyberBlader هو تطبيق VPN جديد يحاول حماية خصوصيتك وهويتك أثناء تواجدك على الإنترنت من خلال تعيين عنوان IP وهمي واستبدال عنوان IP الحقيقي الخاص بك وبهذا الشكل لا يمكن لمزود خدمة الإنترنت معرفة موقع الويب التي تزورها أو الخدمات القائمة على الويب التي تستخدمها. بالإضافة إلى ذلك فهو سيساعدك في فتح المواقع والخدمات المحظورة على منطقتك وتصفح الإنترنت بكل حرية وسهولة.

بما أن التطبيق لا يزال جديداً فهو مجاني تماماً على الرغم من احتواؤه على عدد كبير من الخوادم المجانية التي يمكنك استخدامها كما أنه يحتوي على ميزات أخرى إضافية لطيفة للغاية مثل تسريع الإنترنت على الهاتف وإصلاح مشاكل الشبكة ولا يفرض أي قيود أو حدود لعرض النطاق الترددي أو سرعة الإنترنت ويضمن لك حماية خصوصيتك بأفضل شكل ممكن من خلال سبل التشفير المتطورة التي يعتمد عليها.

السعر : مجاني

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FlashMate – Torch Notification

على الرغم من أن جميع هواتف الأندرويد الحديثة تتيح لك بالفعل القدرة على تشغيل مصباح الفلاش LED من خلال لوحة الإعدادات السريعة ولكن لا تزال العديد من هواتف الأندرويد القديمة غير قادرة على الاستفادة من هذه الميزة. في تلك الحالة يمكنك استخدام هذا التطبيق ليتيح لك القدرة على تشغيل الفلاش بنقرة زر واحدة من خلال إشعار متواجد دائماً على شاشة القفل لتسهيل الوصول له وتشغيله أينما وجدت نفسك في حاجة إليه.

هذا يعني أنه لا يزال مفيداً حتى لهواتف الأندرويد الحديثة لأنه سيساعدك على إضاءة مصباح الفلاش دون أن تضطر حتى على تجاوز قفل الشاشة أو التنقل عبر قائمة لوحة الإعدادات السريعة أو أي شيء من هذا القبيل.

السعر : مجاني

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My Link Manager

هذا التطبيق سيساعدك بشكل أساسي على إدارة الإشارات المرجعية التي تحتفظ بها على متصفح الويب الخاص بك. وبالتالي إذا كنت تستخدم متصفح لا يدعم الاحتفاظ بالإشارات المرجعية أو لا يتيح لك مزامنتها مع متصفح آخر فينبغي أن تبدأ باستخدام هذا التطبيق.

بحيث كل ما عليك فعله هو فتح التطبيق وإضافة روابط الصفحات التي تود الاحتفاظ بها بداخله وتنظيمها واستردادها على أي متصفح ويب لاحقاً طالما كان المتصفح يدعمها. لذا، وباختصار شديد هو يحاول منحك القدرة على الاحتفاظ بنسخة احتياطية من الإشارات المرجعية إذا كان المتصفح الذي تستخدمه لا يدعم ميزة تصديرها أو تخزينها.

السعر : مجاني

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Expiry Date Reminder

من اسم التطبيق سوف تدرك مباشرةً فائدته إذ يحاول التطبيق تذكيرك بمواعيد انتهاء الصلاحية لأي من منتجاتك أو بضائعك ومشترياتك من الأطعمة والعلاجات. واجهة التطبيق سهلة وبسيطة ومباشرة أيضاً فبمجرد أن تقوم بتشغيله يمكنك النقر على علامة Plus الجمع لتبدأ في إدراج مشترياتك التي تريدها وتعيين مواعيد محددة لانتهاء الصلاحية لها وحينما يحين هذا الموعد سيحاول التطبيق إرسال إشعار إليك لتحذيرك في الوقت المناسب.

السعر : مجاني

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BlacklistApp: Share Blacklist

إذا كنت تخطط للانتقال إلى هاتف جديد فقد تواجه صعوبة في تعيين جميع أرقام القائمة السوداء مرة أخرى على هاتفك الجديد. هذا التطبيق سيساعدك في استيراد وتصدير قائمة أرقام هواتف القائمة السوداء من هاتفك القديم إلى هاتفك الجديد دون أي جهد يُذكر. فقط قم بفتح التطبيق وتحديد جميع الأرقام المحظورة وبعد ذلك قم بمشاركة هذه القائمة مع هاتفك الجديد بكل سهولة.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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Mere Launcher

Mere هو لانشر جديد بسيط على متجر جوجل بلاي يحاول جعل أيقونات التطبيقات تبدو بشكل أكبر لمساعدتك على عرض تطبيقاتك الأكثر أهمية واستخداماً على شاشة هاتفك الرئيسية لتسهيل الوصول إليها. فإذا كنت تشعر أن حجم أيقونات التطبيقات لديك ضئيل للغاية ويصعب عليك العثور على تطبيقاتك الأكثر أهمية كلما احتجت إليها فيجب أن تستخدم هذا اللانشر.

السعر : مجاني

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reWASD Junior

تطبيق reWASD Junior يتيح لك القدرة على تعيين مدخلات وحدات التحكم التي تستخدمها من أجل ممارسة ألعابك على الكونسول أو الكمبيوتر. بهذا الشكل يمكنك استخدام المتحكم (الكونترولر) من أجل تنفيذ مجموعة مختلفة من الإجراءات والوظائف على الكمبيوتر مثل فتح تطبيق أو برنامج معين ولكن لاحظ أن التطبيق يشترط للضرورة ربط الهاتف بالكمبيوتر بداخل نفس شبكة الواي فاي.

السعر : مجاني

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Ever Legion

هذه لعبة تقمص أدوار RPG جديدة تضع اللاعب في مغامرة شرسة لحماية أفراد أسرته قبل أن يتحولوا إلى وحوش. خلال رحلتك سيتعين عليك خوض العديد من المعارك وتجميع العديد من شخصيات الأبطال لمساندتك في المراحل الأكثر صعوبة. هناك ميزة إضافية في اللعبة وهي أنها تظل قيد التشغيل في الخلفية بمعنى أنك بمجرد أن تستيقظ من نومك في اليوم التالي ستبدأ في ملاحظة بعض التغييرات التي طرأت على اللعبة. الرسوم الجرافيكية جميلة وتصميم العالم من حوالك واقعي إلى حد كبير.

السعر : مجاني