ابل تبدأ طرح هواتف ايفون 13 معادة التجديد بسعر أرخص

بدأت ابل في طرح هواتف ايفون 13 معادة التجديد iPhone 13 Refurbished في بعض الدول الأوروبية وقريباً داخل الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.

هواتف ايفون 13 معادة التجديد Refurbished باتت الآن متاحة للشراء في كل من المملكة المتحدة بالإضافة إلى إسبانيا وإيطاليا وألمانيا ودول أخرى قريباً.

ابل تتيح إصدارات ايفون 13 برو وايفون 13 برو ماكس وكذلك ايفون 13 ميني للشراء بينما لايزال إصدار ايفون 13 العادي نفسه غير متوفر.

وفقاً لما جاء على متجر ابل، فإن أسعار هواتف ايفون 13 معادة التجديد أقل بحوالي 15% مقارنة بمثيلاتها الجديدة تماماً.

هذه الإصدارات هي خيارات جيدة للشراء، من ناحية كونها أرخص سعراً ومن ناحية أخرى لعدم توفر بعضها كإصدارات جديدة مثل إصدارات برو من ايفون 13 والتي لم تعد ابل تبيعها الآن.

ما هي هواتف الايفون معادة التجديد ؟

هي هواتف تم إرجاعها لآبل بعد الشراء بسبب مشاكل في التصنيع، بعدها قامت ابل باستلام تلك الهواتف وإصلاحها وكذلك استبدال البطارية والهيكل الخارجي ثم إعادة بيعها مرة أخرى.

هذه الهواتف يتم تغليفها في علبة شراء جديدة مكتوب عليها أنها معادة التجديد Refurbished ثم تُباع بسعر أقل نحو 15% إلى 20% أقل مقارنةً بأسعار الهواتف الجديدة.

هذه الهواتف يسري عليها كافة شروط البيع والشراء العادية الخاصة بمنتجات ابل الجديدة بما في ذلك وجود ضمان يسري لمدة عام وقابل كذلك للتجديد. تقوم ابل ببيع منتجاتها معادة التجديد وكذلك وكلائها الرسميين في العديد من الدول.