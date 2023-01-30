سامسونج تطرح تحديث هام لساعات جالكسي وتش 4 وهذه ملامحة

طرحت سامسونج مؤخراً تحديث برمجي جديد في غاية الأهمية لساعات جالكسي وتش 4 – Galaxy Watch 4 والذي يتجاوز حجمه 300 ميجابايت تقريباً. يأتي التحديث برقم إصدار البرنامج الثابت R860XXU1GWA3 ويحتوي على مجموعة هامة جداً من الميزات الجديدة وبعض التحسينات البرمجية.

ساعات جالكسي وتش 4 تحصل على تحديث جديد غاية في الأهمية

تعتبر الميزة الأكثر أهمية في التحديث هي عناصر التحكم الإضافية في تطبيق Camera Controller على ساعات جالكسي وتش 4 والتي تسمح للمستخدم بالقدرة على تكبير أو تصغير الصور ومقاطع الفيديو باستخدام الحافة الدائرية على الساعة أو أيقونة التكبير على شاشة الساعة.

مع العلم أن هذه الميزة لن تكون متاحة إلا لعدد محدود من هواتف سامسونج المؤهلة للاستفادة من هذه الميزة بما في ذلك هواتف جالكسي S20 والأحدث منها أو هواتف الجيل الأول القابلة للطي والأحدث منها.

بالإضافة إلى ميزة التكبير والتصغير الجديدة على تطبيق متحكم الكاميرا فإن الميزة الأخرى التي لا تقل أهمية هي أدوات التشخيص واستكشاف المشكلات الجديدة.

هذه الميزة تسمح للمستخدم بالقدرة على تشخيص الساعة والتحقق من سلامة الحالة المادية للبطارية ووظائف اللمس على شاشة الساعة بواسطة هواتفهم الذكية المتصلة بالساعة. هذه ميزة مفيدة للغاية إذ من المتوقع أن تساعد المستخدمين على تشخيص واستكشاف المشاكل التي قد تواجههم على ساعاتهم الذكية.

بجانب الميزات الجديدة يشتمل التحديث أيضاً على مجموعة من التحسينات البرمجية وعددًا هائلاً من الإصلاحات لضمان استقرار أداء الساعة في مختلف سيناريوهات الاستخدام.

يُقال أن هذه الإصلاحات تشتمل على تحسين كفاءة البطارية عن طريق تحسين كيفية إدارة واستهلاك النظام للطاقة، جنباً إلى جنب مع تسهيل الاستخدام لتوفير تجربة استخدام أكثر سلاسة.

هذا هو كل شيء حتى الآن. بالنسبة للمستخدمين الذين يرغبون في تحديث أي من ساعات جالكسي وتش 4 فسوف يتعين عليهم التوجه إلى قائمة الإعدادات والتحقق من وجود أي تحديثات جديدة قيد الانتظار.

فإذا لاحظت نقطة حمراء بجانب التحديث أو إشعار يشير إلى وجود تحديث قيد الانتظار فيمكنك البدء في تنزيله وتثبيته على الفور هذا في حالة أن لم تتمكن الساعة من تنزيل التحديث وتثبيته بشكل تلقائي. فقط تأكد من اتصال ساعتك بالإنترنت ووجود عمر بطارية كافي لضمان نجاح عملية التحديث بشكل طبيعي.