أطعمة “مفيدة” يمكنها تحسين صحة العين و”درء” الالتهابات

إنجلترا – تلعب الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات دورا رئيسيا في صحة عينيك. وليس سرا أن اتباع نظام غذائي صحي هو حجر الزاوية لحياة صحية.

ويمكن أن يساعد بعض الأطعمة في تقليل خطر الإصابة بعدوى العين التي يمكن أن تكون أكثر انتشارا خلال الأشهر الباردة، وفقا لأحد الخبراء.

وربما لاحظت أن درجات الحرارة المنخفضة تؤدي إلى إجهاد عينيك، ما يجعلها جافة ومتعبة.

ومع ذلك، فإن الأشهر الباردة تمثل أيضا وقتا تزدهر فيه العدوى البكتيرية والفيروسية.

ونظرا لانتشار بعض التهابات العين من خلال الاتصال المباشر، يمكن أن تنتقل من قبل الأشخاص الذين يعانون من أمراض الشتاء.

لحسن الحظ، يمكن أن ينقذ النظام الغذائي الصحي الملون ويساعد على “درء” التهابات العين.

وهنا قال الصيدلاني سلطان دجاني، من شركة GoldenEye لعلاج عدوى العين: “الأطعمة التي تساعد على تحسين صحة العين وتقليل مخاطر التهاب الملتحمة هي تلك التي تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن، وخاصة مضادات الأكسدة مثل فيتامين سي والريبوفلافين وفيتامين A والكاروتينات والزنك والنحاس والسيلينيوم وأحماض أوميغا 3 الدهنية. لذلك، من المهم تناول نظام غذائي صحي قدر الإمكان، مع الكثير من الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والفاصوليا والعدس، وقليل من المكسرات، واللحوم الحمراء الخالية من الدهون، والأسماك، بما في ذلك الأسماك الزيتية، ومنتجات الألبان أو البدائل”.

وفي حين أن ما تقوم بتضمينه في نظامك الغذائي مهم جدا، فإن ما تقلل منه يلعب أيضا دورا.

وأوصى الخبير بتناول الأطعمة السكرية والدهنية المصنعة بسهولة.

وكما اقترح الصيدلي، فإن سبب فعالية هذا البروتوكول الغذائي يعود إلى العناصر الغذائية التي يحتويها.

وأوصى بتضمين الكثير من البروتين – فكر في البيض ومنتجات الألبان واللحوم والدواجن والأسماك والفاصوليا – لتحسين الشعور بالشبع وتقليل الجوع للوجبات الخفيفة غير المطهية والأطعمة المعالجة للغاية.

علاوة على ذلك، يمكنك البدء في جني فوائد بروتوكول الغذاء الصحي هذا في غضون أسابيع.

وأضاف دجاني: “إذا لم تكن معتادا على الأكل الصحي، فسيستغرق الأمر وقتا لتضمين هذه الأطعمة في نظامك الغذائي. ولكن مع تناولك نظاما غذائيا صحيا بشكل متزايد، يجب أن تلاحظ فرقا في صحتك العامة، والذي سيشمل عينيك، في غضون أسابيع قليلة”.

وبمجرد إصابتك بالتهاب الملتحمة أو التهابات العين الأخرى، من الضروري معالجتها “على الفور”.

وأضاف الخبير “بالنسبة لالتهاب الملتحمة الجرثومي الحاد، استشر الصيدلي الذي قد يصف قطرات للعين تحتوي على مضاد حيوي كـالكلورامفينيكول”.

