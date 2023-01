طريقة جديدة لحماية الأذنين من الضوضاء

روسيا – اقترح علماء معهد مشكلات الطب الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، استخدام استنشاق مزيج الأكسجين والأرغون لحماية أجهزة السمع من الضوضاء.

وينصح الباحثون باستخدام هذا المزيج من قبل أصحاب المهن المتطرفة الذين يعانون خلال فترات طويلة من الضوضاء الناتجة عن عملهم.

ووفقا للباحثين “أظهرت البيانات التي حصلوا عليها، أن لاستخدام استنشاق مزيج اصطناعي من الغازات يحتوي على الأكسجين وغاز الأرغون الخامل لغرض حماية الأشخاص الذين ترتبط أنشطتهم المهنية بالتعرض المطول والمستمر للضوضاء ، بما في ذلك ممثلو” المهن المتطرفة “، مستقبل واعد”.

وينسب الباحثون إلى هذه المهن – رواد الفضاء والطيارين والبحارة في الغواصات.

ويشير الباحثون، إلى أن معدات حماية الأذنين من الضوضاء الموجودة على متن المحطة الفضائية الدولية لا توفر حماية كاملة لأجهزة السمع. لذلك يمكن أن تتطور عندهم عتبة السمع مؤقتا، بل حتى بصورة دائمة لا رجعة فيها.

وكانت نتائج التجارب السابقة قد أكدت فعالية استنشاق مزيج الأكسجين والأرغون خلال فترة الضوضاء. كما أن استنشاق هذا المزيج من الغازات يمكن أن يقلل من تلف مختلف أعضاء الجسم مثل عضلة القلب والكلى والأمعاء. أما التجارب الجديدة فقد تضمنت تقييم حماية هذا المزيج للأذنين دون وجود الضوضاء.

و شملت هذه التجارب مجموعة متطوعين من الرجال أعمارهم 26-43 عاما، استنشقوا هذا المزيج قبل ساعتين من بداية ضوضاء شدتها 85 ديسيبل.

وقد لاحظ العلماء أنه من دون استنشاق المزيج ، ظهرت لدى المتطوعين زيادة في عتبة السمع في جميع الترددات، و لكن بعد استنشاقه والتعرض مرة أخرى للضوضاء، لم تكن الزيادة في عتبة السمع كبيرة.

