المزيد من قدرات التصوير الاحترافية قادمة لهواتف جالكسي S23

شيئاً فشيئاً نقترب تدريجيا من موعد إطلاق سلسلة جالكسي S23 حيث من المتوقع انطلاق السلسلة بشكل رسمي في الأول من فبراير القادم.

عدد كبير من التسريبات التي حصلنا عليها حتى الآن تفيد بأن الهواتف الرائدة التالية لشركة سامسونج ستجلب معها تحسينات جوهرية في قدرات الكاميرا.

ومن خلال العروض التشويقية التي شاركتها سامسونج مؤخراً تشير إلى تعزيز قدرات التصوير الفوتوغرافي في ظروف الإضاءة المنخفضة.

المزيد من ميزات التصوير قادمة لهواتف جالكسي S23

اليوم لدينا شائعة جديدة تحتوي على بعض المعلومات المثيرة للاهتمام حول قدرات الكاميرا بهواتف جالكسي S23 وتحديداً طراز “الترا” الرائد.

بحسب هذه الشائعة، فمن المتوقع أن يدعم هاتف جالكسي S23 ألترا تسجيل مقاطع فيديو Hyperlapse “فائقة السرعة” للسماء، ومن المحتمل أن تشتمل الميزة على سماء الليل أيضاً.

حالياً، يقدم تطبيق ExpertRAW من سامسونج ميزة Astrophoto التي تتيح للمستخدم القدرة على التقاط صورة واضحة ومُشرقة للنجوم والأبراج السماوية.

ولكن من الواضح أن عملاق التكنولوجيا الكوري يسعى من أجل توسيع الميزة كي تشتمل أيضاً على تسجيل مقاطع فيديو فائقة السرعة.

ومع ذلك، لسنا متأكدين مما إذا كانت هذه الميزة الجديدة ستكون ضمن ميزات تطبيق الكاميرا الافتراضي أم أنها ستكون جزءًا من تطبيق ExpertRAW.

ميزة الكاميرا الأخرى التي ستحصل علها هواتف جالكسي S23 متمثلة في وضع التصوير الاحترافي “Pro” لكاميرا السيلفي الأمامية. وضع التصوير هذا يسمح للمستخدم بالقدرة على التحكم في مستوى حساسية ISO وتوزان اللون الأبيض وسرعة الغالق وبعض عناصر التحكم الأخرى.

في الماضي، كنا معتادين على استخدام وضع التصوير الاحترافي مع الكاميرات الخلفية على هواتف سامسونج، ولكن يبدو أن سامسونج تريد أن تجلب وضع التصوير هذا للكاميرا الأمامية ابتداءً من العام الحالي.

علاوة على ذلك، فمن المتوقع أن تدعم هواتف جالكسي S23 تنسيق RAW مع لقطات الصور بدقة 50 ميجابكسل. كان في الغالب الاحتفاظ بالصور تنسيق RAW غير متاحاً في الماضي إلا مع وضع التصوير الاحترافي بدقة 12 ميجابكسل.

من حسن الحظ أن هواتف سامسونج الرائدة التالية ستوفر المزيد من المرونة في قدرات التصوير الفوتوغرافي وربما يلعب هذا دور حاسم في تأجيج حماس هواة ومحترفي التصوير وحثهم على شراء إحدى هواتف السلسلة الجديدة.

ولكن المشكلة الوحيدة هي أننا ما زلنا غير قادرين على الاحتفاظ بالصور بتنسيق RAW أثناء التقاط الصور بدقة 200 ميجابكسل المتوقع أن يأتي بها طراز “ألترا”.

على مدار الأعوام الماضية حرصت سامسونج على تقديم العديد من قدرات وميزات الكاميرا الجديدة مع على هواتفها الرئيسية. ولكن من حسن الحظ أن هذه الميزات لن تكون حصرية على الهواتف الجديدة فحسب، وإنما من المتوقع أن تشق طريقها أيضاً إلى الهواتف القديمة طالما كانت هذه الهواتف مؤهلة للاستفادة منها. ومع ذلك، سيستغرق الأمر عدة أسابيع أو أشهر قليلة قبل وصولها إلى الهواتف السابقة.

وبالتالي من المتوقع أن تطرح سامسونج ميزة تسجيل فيديو فائق السرعة لسماء الليل ووضع التصوير الاحترافي للكاميرا الأمامية والاحتفاظ بالصور بتنسيق RAW بدقة 50 ميجابكسل على كل من هواتف جالكسي S22 وجالكسي S21 وربما جالكسي S20.