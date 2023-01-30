ابل تبدأ تصنيع مكونات سماعات AirPods في الهند

بدأت ابل بالتعاون مع مورديها في تصنيع مكونات سماعات AirPods في الهند في خطوة أخرى جريئة من ابل ناحية نقل مركز التصنيع الخاص بها من الصين إلى الهند.

بحسب ما ذكرت صحيفة بلومبيرج الأمريكية، فإن شركة Jabil الأمريكية والتي تشرف على صناعة المكونات البلاستيكية في سماعات AirPods قد نقلت مركز تصنيعها إلى الهند.

شركة Jabil الأمريكية بدأت بالفعل عمليات التصنيع كما بدأت شحن المكونات البلاستيكية والهياكل الخارجية الخاصة بالسماعات من مصنعها الجديد في الهند إلى مراكز تجميع السماعات في كلٍ من الصين وفيتنام.

المصنع الجديد لشركة Jabil بمساحة 858،000 قدم مربع (80،000 متر مربع) وفيه يُوَظف أكثر من 2500 عامل في مدينة بيون، غرب الهند.

هذا التحرك من ابل هو خطوة أخرى على الطريق ناحية نقل الاعتماد على التصنيع في الصين كلياً إلى مراكز تصنيع أخرى مثل الهند.

في الوقت نفسه ، لا يزال هناك موردون لآبل في الصين ينتظرون موافقة الحكومة الهندية لبدء التصنيع هناك ، حيث ذكرت صحيفة إيكونوميك تايمز أن هناك 14 شركة صينية أخرى حازت الموافقة المبدئية.

يأتي توافد الشركات على السوق الهندية للحصول على الموافقات في أعقاب الأخبار التي تفيد بأن حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تضع خططًا لتقديم حوافز مالية للشركات التي تنتج سماعات أذن لاسلكية وساعات ذكية محليًا وهو ما ينطبق على الكثير من موردي ابل.

سماعات AirPods بعد الايفون

في المستقبل القريب سيكون هناك العديد من موردي ابل الذين ينتجون مكونات سماعات AirPods وربما تبدأ ابل في تصنيع السماعات نفسها في الهند.

يأتي ذلك مع تقارير أخرى تفيد أن ابل قد ضاعفت قدرتها الإنتاجية لهواتف الايفون في الهند إلى الضعف في عام 2022 الماضي، وتنوي ابل رفعه إلى 3 أضعاف على مدار العامين المقبلين، وتضعوابل خططاً استراتيجية لجعل الهند مسئولة عن نصف إنتاج هواتف الايفون بحلول عام 2027.