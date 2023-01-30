سامسونج تطرح تحديث أندرويد 13 لهاتف جالكسي S10 لايت

ربما استغرق الأمر أكثر مما كنا نتوقع ولكن كما يقولون في الأمثال “أن تأتي متأخراً خيراً من ألا تأتي على الإطلاق.” الآن، وبعد انتظار دام لعدة أشهر، طرحت سامسونج تحديث One UI 5.0 لهاتف جالكسي S10 لايت في الولايات المتحدة.

وكما هو متوقع، يأتي التحديث الرئيسي مستند على نظام أندرويد 13 ويشتمل على مجموعة كبيرة من الميزات والتغييرات التي يمتاز بها النظام الجديد فضلاً عن المزايا الإضافية التي قدمتها سامسونج في واجهة التشغيل المخصصة.

يحصل هاتف جالكسي S10 لايت في الولايات المتحدة على تحديث One UI 5.0 بإصدار البرنامج الثابت G770U1UEU6HVL5 والتحديث يستهدف جميع طُرز الهاتف دون استثناء.

لم يتم إطلاق هاتف جالكسي S10 لايت في الولايات المتحدة مُغلقاً بواسطة شركات الجوال المحلية، مما يعني أن الطرح متاح لجميع المستخدمين دون استثناء.

كما أشرنا للتو، يتضمن تحديث One UI 5.0 العديد من الميزات اللطيفة الجديدة بما في ذلك الرسوم المتحركة الجديدة والانتقالات المُحسنة للنظام وبعض أيقونات التطبيقات التي حصلت على تدرجات لونية جديدة والعديد من خيارات التخصيص الإضافية.

إذا كنت تمتلك هاتف جالكسي S10 لايت فمن المتوقع أن تحصل على عدد كبير من التغييرات في جميع أركان الواجهة فضلاً عن التحسينات التي شقت طريقها إلى إمكانية الوصول وميزات الخصوصية والأمان.

بالإضافة إلى الميزات الجديدة، يتم طرح التحديث الرئيسي مشتملاً على التحديث الأمني لشهر ديسمبر للعام الماضي. هذا التصحيح قادر على إصلاح عدد كبير من الثغرات الأمنية التي تم العثور عليها في أجهزة جالكسي والتي قد يعتبر بعضها شديدة الخطورة.

في الواقع، سامسونج طرحت تحديث أمان شهر يناير لعدد كبير من هواتفها الرئيسية في الأسواق الدولية، ولكن لا نعلم مما إذا كان من المقرر أن يصل تحديث أمان شهر يناير لهاتف جالكسي S10 لايت أم لا.

هاتف جالكسي S10 لايت يتلقى آخر تحديث أندرويد له

تم إطلاق هاتف جالكسي S10 Lite في عام 2020 وهو يعمل بنظام أندرويد 10. وخلال السنوات الماضية حصل الهاتف على كل من أندرويد 11 وأندرويد 12 والآن بدأ في تلقي أندرويد 13، مما يعني أن هذا قد يكون آخر تحديث أندرويد متوفر للهاتف.

في حين أن هناك بعض التقارير التي تشير إلى أن سامسونج تختبر حالياً تحديث One UI 5.0 ولكن من المستبعد أن يصل هذا التحديث إلى الهاتف. من المقرر أن تطرح سامسونج تحديث الواجهة الجديد على هواتف جالكسي S23 المُقرر الإعلان عنها في أوائل فبراير المقبل، ولاحقاً سيتم طرحه على هواتف سامسونج الرئيسية ابتداءً من سلسلة جالكسي S20 والأحدث منها.