أوبو تعتزم إطلاق هاتفها الثوري Find N2 Flip في الأسواق العالمية بهذه المواصفات!

أطلقت شركة أوبو هاتف Find N2 Flip في الصين في ديسمبر الماضي، ولكن يبدو كما وعدت الشركة أن الهاتف قادم أيضاً إلى الأسواق العالمية خارج الصين.

على الرغم من أننا لا نعلم ما هو الموعد المحدد لإطلاق الهاتف في الأسواق العالمية، ولكن بفضل التسريبات يمكننا إلقاء نظرة على بعض عروض الهاتف الجديدة والتعرف على المواصفات الفنية التي سيأتي عليها.

هاتف Oppo Find N2 Flip قادم إلى الأسواق العالمية بهذه المواصفات

المسؤول عن تسريب مواصفات الهاتف الفنية هو المُسرب الشهير SnoopyTech الذي شارك قائمة مواصفات الهاتف ومجموعة جديدة من عروض الهاتف.

بادئ ذي بدء سيأتي الهاتف بنفس اللونين الأساسيين التي تم إطلاق الهاتف بهما في الصين وهما الأسود والأرجواني. أما بالنسبة لمواصفات الهاتف الفنية، فمن الواضح أن النموذج العالمي سيأتي بنفس المواصفات الرئيسية التي جاء بها النموذج الصيني.

سيتم تجهيز الهاتف بمعالج ميديا تيك الرائد Dimensity 9000 Plus SoC ولكن ستكون هناك اختلافات بسيطة في سعة التخزين والذاكرة العشوائية.

تم إطلاق هاتف Find N2 Flip في الصين بذاكرة عشوائية على هيئة 8/12/16 جيجابايت مع سعة تخزين داخلية تبلغ 256 أو 512 جيجابايت.

أما بالنسبة للنموذج العالمي فسوف يأتي بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت أو 16 جيجابايت ولكن في كلتا الحالتين سيأتي بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت فقط.

يمتاز الهاتف بشاشة رئيسية قياس 6.8 إنش بدقة +FHD وهي عبارة عن لوحة عرض AMOLED قابلة للطي بمعدل تحديث 120Hz.

أما بالنسبة لشاشة الغطاء الثانوية فيبلغ حجمها 3.26 إنش بمعدل تحديث 60Hz وهي بالمثل عبارة عن لوحة عرض AMOLED. كاميرا الهاتف الرئيسية تتمثل في مستشعر بدقة 50 ميجابكسل مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، بينما يحتوي الجانب الأمامي على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل. لاحظ أنه يمكنك الاستفادة من الشاشة الثانوية على غطاء الهاتف من أجل التقاط صور سيلفي بكاميرا الهاتف الخلفية.

يمتاز الهاتف بمكبرات صوت ستريو مزدوجة ويستمد طاقته من بطارية بسعة 4300 مللي أمبير في الساعة داعمة للشحن السلكي السريع بقدرة 44 وات والشحن السلكي العكسي ولكن الهاتف لا يدعم تقنية الشحن اللاسلكي.

سيتم شحن الهاتف بواجهة Color OS 13 المستندة على نظام أندرويد 13. ولكن الغريب في الأمر هو أن ورقة المواصفات تشتمل على شهادة IPX4 لمقاومة الماء، على الرغم من أن مواصفات النموذج الصيني الأساسية لا تحتوي على مثل هذه الخاصية.

من الممكن أن تكون شركة أوبو تمكنت من الحصول على توثيق بأن الهاتف مقاوم فعلاً لرذاذ الماء، ولكن في جميع الأحوال لا يزال الهاتف بعيداً عن معيار IP68.