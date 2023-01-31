ما هي مشكلة ميزة الإبلاغ عن الحوادث في ايفون 14؟

ميزة اكتشاف الحوادث في الايفون والإبلاغ عنها تلقائياً من المزايا المهمة التي أضافتها ابل إلى هواتف ايفون 14، وتهدف هذه الميزة إلى اكتشاف أي حادث يتعرض له مستخدم الايفون وهو داخل السيارة ثم إبلاغ الجهات المعنية (خدمات الطوارئ) في نطاقه.

هذه الميزة مفيدة للغاية وقد تنقذ آلاف الأرواح بالإبلاغ السريع عن الحادث وموقعه بشكل تلقائي حتى وإن كان المستخدم مُصاباً أو فاقداً للوعي ولا يستطيع عمل الاتصال بنفسه.

لكن منذ تفعيل تلك الميزة في عدد من الدول، برزت مشكلة جانبية كبيرة وهي الإبلاغ الخاطئ عن الحوادث، لأن هناك العديد من المواقف الطبيعية التي تفسرها هواتف ايفون 14 على أنها حوداث ثم تقوم بإبلاغ خدمات الطوارئ بشكل خاطئ.

كل مكالمة خاطئة تعني عبئًا لا داعي له على خدمات الطوارئ المحلية. في اليابان مثلاً ، قالت إدارة الإطفاء في مدينة ناجانو إنها تلقت 134 مكالمة كاذبة بين 16 ديسمبر – 23 يناير ، كان معظمها من نظام الإبلاغ عن الحوادث في ايفون 14، أثناء التزلج على الجليد.

هذه المكالمات الخاطئة من هواتف ايفون 14 تمثل تقريباً عُشر المكالمات الخاطئة الإجمالية في المدينة اليابانية، وهو رقم كبير.

ليس الأمر مقتصراً على اليابان فقط، هناك أيضاً تقارير من الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن مكالمات عديدة خاطئة تتلقاها خدمات الطوارئ والإسعاف أثناء استمتاع المستخدمين بالألعاب الترفيهية داخل مدن الملاهي.

ميزة اكتشاف الحوادث في ايفون 14

عندما يعتقد الايفون أن هناك حادثاً ما قد جرى ، يبدأ العد التنازلي على الايفون (مع صفارات الإنذار بصوت عالٍ) قبل إجراء المكالمة الآلية لخدمات الطوارئ ، مع وجود خيار للمستخدم لرفض العملية.

عند قيام المستخدم بأنشطة مثل ركوب الأراجيح مثل قطار الموت (الأفعوانية) أو التزلج ، قد لا يسمع المستخدم صفارات الإنذار وبالتالي لا يتم إلغائها وتحدث مكالمة آلية خاطئة للطوارئ.

وكانت ابل قد أعلنت في وقت سابق أنها تتواصل مع السلطات المحلية التي تواجه مكالمات خاطئة بشكل متكرر لمحاولة الحد منها، كما أطلقت تحديثات للنظام بهدف تحسين أداء خاصية الإبلاغ عن الحوادث.