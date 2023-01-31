كيف تشاهد مؤتمر سامسونج هذا المساء؟ وما الذي نتوقع رؤيته خلال الحدث!

لم يعد يتبقى سوى ساعات قليلة تفصلنا عن مؤتمر سامسونج السنوي Galaxy Unpacked لعام 2023 حيث من المُقرر أن تُعلن شركة التكنولوجيا الكورية عن هواتف سلسلة جالكسي S23.

على مدار الأسابيع القليلة الماضية كنا نحاول في “أخبار التطبيقات” تغطية جميع الأخبار الهامة والتسريبات التشويقية حول هواتف السلسلة ولدينا بالفعل فكرة شاملة عما ستبدو عليه السلسلة الجديدة، ومع ذلك لا يزال هناك العديد من النقاط الفارغة التي ننتظر من سامسونج أن تملأها هذا المساء.

بلا شك ستكون هواتف جالكسي S23 هي أفضل هواتف سامسونج على الإطلاق، كما أنها ستكون أشهر الهواتف العاملة بنظام أندرويد خلال العام الجاري. ومن خلال هذا التقرير سوف نعطيكم لمحة سريعة عن الأجهزة التي من المتوقع الكشف عنها خلال المؤتمر وكيفية متابعة الحدث لحظة بلحظة.

كيف تشاهد مؤتمر سامسونج هذا المساء؟

سينعقد مؤتمر Galaxy Unpacked اليوم، الموافق الأربعاء، الأول من فبراير لعام 2023 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ أو الواحدة مساءًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة أو السادسة مساءً بتوقيت جرينتش أو الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة أو التاسعة مساءًا بتوقيت السعودية أو العاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

يمكنكم مشاهدة البث المباشر لحدث Galaxy Unpacked 2023 على موقع سامسونج الرسمي. ومن المتوقع أيضاً أن يتم بث الحث على قناة سامسونج الرسمية على موقع يوتيوب ، بالإضافة إلى موقع غُرفة أخبار سامسونج الرسمية.

لا داعي للقلق إذا فاتك الحدث حيث سنقوم من موقعنا هذا “أخبار التطبيقات” بتغطية جميع الأخبار الهامة التي تلزمكم حول هواتف جالكسي S23 بعد الحدث مباشرةً وعلى مدار الأيام القادمة.

ما الذي نتوقع رؤيته خلال الحدث؟

بالتأكيد وكما جرت العادة، سيكون التركيز الأساسي خلال الحدث على سلسلة جالكسي S23 الرائدة. ولكن من المتوقع أن يتم الكشف عن حواسيب Galaxy Book 3 بعد الكشف عن الهواتف مباشرةً. وهذا ملخص سريع لما تخبئه سامسونج في جعبتها لهذا المساء.

أولاً: هاتف جالكسي S23

سلسلة جالكسي S23 لن تكتمل بدون الإصدار الأساسي Samsung Galaxy S23 والذي يُطلق عليه في الغالب طراز “الفانيليا” نظراً لكونه هاتف أساسي في السلسلة.

سيكون الهاتف متشابه إلى حد كبير مع هاتف جالكسي S22 من نواحِ عدة من بينها حجم الشاشة ودقة العرض ومعدل التحديث ونفس سعة الذاكرة العشوائية وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وعدسة تيليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل مع دعم للتقريب البصري بمعدل 3x.

ولكن التغيير الأكبر هنا هو أن سامسونج تعتزم شحن جميع هواتف السلسلة بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 في جميع أنحاء العالم. مما يعني أن هذه هي المرة الأولى لنا في الوطن العربي التي سنستخدم فيها هواتف سامسونج بمعالج كوالكم بدلاً من معالج Exynos الذي لطالما كان أقل قوة وأسوأ في استهلاك الطاقة والتبديد الحراري.

وليس ذلك فقط، بل جميع التسريبات تؤكد على أن سامسونج سوف تستخدم إصدار مكسور السرعة من المعالج على جميع هواتف السلسلة وبهذا الشكل ستكون هواتف جالكسي S23 هي أقوى هواتف الأندرويد لعام 2023 حتى وإن كان فرق الأداء ضئيل مع هواتف الأندرويد المنافسة ولكن هذه الميزة وحدها كفيلة بمنح هواتف سلسلة جالكسي S23 ميزة تنافسية كبيرة في سوق الهواتف الرائدة.

أما من حيث التصميم فسيكون هناك تغيير ملحوظ على تصميم الكاميرا الخلفية إذ من المتوقع أن يأتي الطراز الأساسي بكاميرات خلفية بارزة من الغطاء الخلفي مباشرةً دون وجود نتوء أو جزيرة لاحتضانها.

أيضاً سيشتمل الهاتف على بطارية أكبر قد تصل سعتها إلى 3900 مللي أمبير في الساعة بدلاً من 3700 مللي أمبير ولكن ستكون سرعة الشحن كما هي دون تغيير. سيحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل وقد يتم إطلاق الإصدار الأول من هذا الطراز بسعة تخزين تبدأ من 256 جيجابايت.

ثانياً: هاتف جالكسي S23 بلس

سيأتي هاتف جالكسي S23 بلس بشاشة قطرها 6.6 إنش بمعدل تحديث 120Hz بدقة +FHD وبطارية أكبر قليلاً تبلغ سعتها 4700 مللي أمبير في الساعة.

بخلاف ذلك ستكون جميع المواصفات الفنية الأخرى مماثلة تماماً لنفس المواصفات التي سيتمتع بها طراز جالكسي S23 الأساسي سواء من حيث الكاميرا الخلفية والأمامية أو من حيث شريحة المعالج المستخدمة بالداخل.

في نفس الوقت سوف تلتزم سامسونج بنفس التصميم الذي سيأتي عليه الطراز الأساسية والذي يظهر من خلاله أن الكاميرا الخلفية ستكون بارزة من الجانب الخلفي مباشرة دون جزيرة لإيوائها.

ثالثاً: هاتف جالكسي S23 ألترا

هذا هو المفترس الرائد في السلسلة والذي لطالما كان بمثابة درة تاج شركة سامسونج ولكن بالتأكيد سيكون هذا هو الطراز الأغلى ثمناً في السلسلة بفضل بعض الترقيات التي سيتمتع بها وحده.

يبدو أن التغيير الرئيسي والأكثر أهمية هو أن العملاق الكوري قرر استخدام مستشعر كاميرا بدقة 200 ميجابكسل بدلاً من مستشعر 108 ميجابكسل الذي لطالما تم استخدامه على الطراز الرائد بجميع السلاسل السابقة. بهذا الشكل سيكون هاتف جالكسي S23 ألترا هو أعلى هاتف من حيث دقة الكاميرا على الإطلاق.

أيضاً سيتم تجهيز الهاتف بنفس الإصدار الخاص من معالج Snapdragon 8 Gen 2 الذي يعمل بتردد أساسي بسرعة 3.36 جيجاهرتز بدلاً من 3.24 جيجاهرتز.

سيكون هذا هو الهاتف الوحيد في السلسلة الذي يحتوي على شاشة حجمها 6.8 إنش بدقة +QHD بمعدل تحديث ديناميكي يتراوح من 1 هرتز وحتى 120 هرتز.

سيتم تجهيز الهاتف بذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت وبطارية سعتها 5000 مللي أمبير داعمة للشحن السلكي بقدرة 45 وات وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

سيحاول هاتف جالكسي S23 ألترا أن يحذو حذو الطراز السابق بمعنى أنه سيمتاز بالتصميم الصندوقي وسيشتمل على فتحة صومعة من أجل الاحتفاظ بقلم S-Pen.

رابعاً: سلسلة حواسيب جالكسي بوك 3

خلال مؤتمر سامسونج وبجانب سلسلة جالكسي S23 من المتوقع أن تُعلن الشركة عن سلسلة حواسيب جالكسي بوك 3 نظراً لأن الشركة فتحت بالفعل باب الطلب المُسبق على هذه الحواسيب في الولايات المتحدة منذ عدة أيام قليلة.

يُقال أن سلسلة الحواسيب الجديدة تتألف من ثلاثة أجهزة تشتمل على جالكسي بوك 3 برو وجالكسي بوك 3 برو 360 وجالكسي بوك 3 ألترا. وبهذا الشكل ستكون هذه هي المرة الأولى لسامسونج التي تطلق فيها لاب توب من فئة “ألترا”.

للأسف استطاعت سامسونج أن تحافظ على سرية هذه الحواسيب خلال الفترة الماضية، وجميع التسريبات التي درات حولها كانت نادرة جداً ومن الصعب التكهن بمواصفاتها الفنية. لذا، سيتعين علينا الانتظار حتى نرى بأنفسنا كيف ستبدو هذه الحواسيب على أرض الواقع.

خامساً: واجهة One UI 5.1 المُخصصة من سامسونج

بجانب الأجهزة الجديدة من المتوقع أن يتم الإعلان عن الإصدار الجديد من واجهة التشغيل البرمجية المُخصصة من الشركة One UI 5.1 خلال مؤتمر سامسونج والتي هي عبارة عن تحديث فرعي من واجهة One UI 5.0 الأساسية المستندة على نظام أندرويد 13.

على الرغم من كونها مُجرد تحديث فرعي ولكن من المتوقع أن تجلب معها العديد من التغييرات اللطيفة والميزات الجديدة التي ستبدو بشكل أفضل على هواتف جالكسي S23.

بالإضافة إلى ذلك فمن المتوقع أن تشتمل الواجهة الجديدة على عدد كبير من الإصلاحات للمشاكل السابقة وبعض التصحيحات الأمنية الضرورية لتعزيز أمان وخصوصية أجهزة جالكسي الجديدة.

هذا هو كل ما نتوقع أن تعلن عنه سامسونج هذا المساء. والآن أخبرونا في التعليقات، هل أنتم متحمسون مثلنا لرؤية أجهزة جالكسي الجديدة هذا العام ؟