هذا كل ما ستعلن عنه شركة OnePlus يوم 7 فبراير القادم!

من المتوقع أن تستضيف شركة OnePlus حدث إطلاق هاتف OnePlus 11 للأسواق العالمية في نيودلهي بالهند يوم 7 فبراير القادم تحت شعار Cloud 11. ولكن إذا كنت تعتقد أن هذا الحدث سيكون مقتصراً على الهاتف الرائد فقط، فأنت مُخطئ.

كانت هناك العديد من التقارير التي تشير إلى أن عملاق التكنولوجيا الصيني لديه العديد من الخطط الضخمة من أجل هذا الحدث، وقد تم التأكيد على صحة هذه المعلومة بواسطة أحد المُسربين المشهورين.

هذا ما نتوقع رؤيته من شركة OnePlus يوم 7 فبراير

بجانب الإطلاق العالمي للهاتف الرائد، فمن المتوقع أن تكشف الشركة النقاب عن هاتف OnePlus 11R، جنباً إلى جنب مع الحاسوب اللوحي OnePlus Pad الذي سيكون بمثابة أول جهاز لوحي يعمل شعار الشركة الصينية على الإطلاق.

ولكن تشير التقارير إلى أن سماعة الأذن اللاسلكية OnePlus Buds Pro 2 قد تأتي في وقت لاحق، فضلاً عن شاشة التلفاز الذكية OnePlus TV قياس 65 إنش.

بحسب التقرير فإن هاتف OnePlus 11 النموذج العالمي يحمل الاسم الرمزي Salami في حين أن هاتف OnePlus 11R يحمل الاسم الرمزي Udon بينما يحمل الحاسوب اللوحي الاسم الرمزي Aries وتحمل سماعة الأذن اللاسلكية الاسم الرمزي Galileo ويأتي تلفزيون OnePlus TV 65 inch بالاسم الرمزي Edinburgh.

ما نريد أن نلفت أنظاركم له هو أنه من المتوقع أن يكون هناك بعض الأجهزة الحصرية للسوق الصينية فقط، من بين هذه المنتجات كل من OnePlus 11R وشاشة التلفزيون قياس 65 إنش.

بجانب جميع الأجهزة الحديثة، من المتوقع أن تُعلن الشركة عن لوحة مفاتيح OnePlus والتي طرحت لها الشركة مؤخراً مجموعة من العروض التشويقية السريعة. ولكن لم يؤكد المُسرب على قدومها خلال نفس الحدث.

لذلك، هذا يعني أننا بصدد رؤية 6 منتجات جديدة من الشركة الصينية يوم 7 فبراير القادم. ولكن اثنان منها ستكون مقتصرة على السوق الهندية فقط. ولكن هذه مُجرد تخمينات، فمن الممكن أن يكون لدى OnePlus خطط أخرى تجاه منتجاتها الجديدة، لذا لا يسعنا إلا أن ننتظر لنرى إلى ماذا قد تؤول الأحوال في النهاية.

بلا شك سيكون نجم الحدث هو هاتف OnePlus 11 الرائد الذي أعلنت عنه الشركة في وقت سابق ولكن من المتوقع أن يصل الإصدار العالمي بواجهة Oxygen OS بدلاً من Color OS وستكون هذه الواجهة مستندة على نظام أندرويد 13.