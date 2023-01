هل تغسل وجهك خطأ؟.. أطباء الأمراض الجلدية يكشفون عن الأخطاء الخمسة الشائعة التي يجب تجنبها!

إنجلترا – يعد التقشير المفرط والغسل بالماء الشديد السخونة واستخدام الكثير من المناديل التي تستخدم لمرة واحدة من أكبر الأخطاء التي يرتكبها الأشخاص عند غسل وجوههم.

إذ يمكن أن تدمر هذه التقنيات الحاجز الطبيعي لبشرتك وتجففها وتسد المسام.

تحدث MailOnline إلى أطباء الأمراض الجلدية لمعرفة ما يجب تجنبه عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على نظافة وجوهنا.

المنتج الزائد

من استخدام أقنعة (ماسك) للوجه بالفحم إلى ترطيب وجهك بالفازلين، تزخر وسائل التواصل الاجتماعي بنصائح لتنظيف البشرة.

لكن اتباع هذه الاتجاهات قد لا يكون أفضل طريقة للحفاظ على التوهج الصحي.

ويحذر أطباء الأمراض الجلدية من أن اتخاذ العديد من الخطوات، مع العديد من المواد الكيميائية المختلفة، يمكن أن يجرد بشرتك من زيوتها الطبيعية، ما يجعلها متقرحة وجافة.

ومجرد أن شخصا مشهورا أوصى بمنتج ما لا يعني أنه سيكون مناسباً لبشرتك.

في هذا السياق قالت الدكتورة بينيلوبي براتسو، استشارية الأمراض الجلدية والمتحدثة باسم مؤسسة الجلد البريطانية: “الخطأ الأكثر شيوعا الذي يرتكبه الناس في روتين العناية بالبشرة هو أنهم يميلون إلى تعقيدها. يحب الناس متابعة أحدث اتجاهات العناية بالبشرة على النحو الموصى به على وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن أن يؤدي هذا غالبا إلى أنظمة معقدة قد لا تكون مناسبة لبشرتهم وتؤدي إلى تهيج الجلد. ولكن لا يوجد “مقاس واحد يناسب الجميع” عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة. يجب أن يكون روتينك فريدا ومخصصا لنوع بشرتك”.

وأضافت: “لا تشعر أنك بحاجة لاتباع نظام معين لأن شخصا مشهورا أوصى به”.

وتعتقد الدكتورة سالومي دارامشي، أخصائية الأمراض الجلدية في عيادة خاصة في برمنغهام، أن “الأقل يعني الكثير” وتقترح الالتزام بروتين بسيط، مثل ذاك الذي يتكون من خطوتين إلى أربع خطوات.

وقالت: اغسلي وجهك في الصباح، ضعي المرطب وSPF. في المساء قبل الذهاب إلى السرير، اغسلي الوجه مرتين، وأزيلي مكياجك ثم اغسليه مرة أخرى برفق للتأكد من نظافة البشرة واستخدام المرطب”.

توقف عن الفرك

خطأ شائع آخر يرتكبه الناس هو تنظيف بشرتهم بشكل مفرط.

على الرغم من أن التقشير سيزيل خلايا الجلد الميتة والزيوت والأوساخ ما يساعد على جعل البشرة تبدو خالية من العيوب، إلا أنه سيزيل أيضا الخلايا السليمة من الجلد، وفقا للخبراء.

وهذا يمكن أن يؤدي إلى التهيج، تماما مثل الالتزام بنظام شديد التعقيد.

وقالت براتسو: “أنا لست من محبي التقشير الفيزيائي للوجه لأنه غالبا ما يكون مؤلما ويسبب تهيجا أو جفافا أو ظهور بثور”.

بدلا من ذلك، توصي باستخدام مقشر كيميائي، مثل حمض الجليكوليك والريتينول، حيث تعمل هذه المواد على مدى 10 دقائق تقريبا على تقشير البشرة بلطف، مع نتائج ملحوظة في غضون أسبوعين.

وأضافت: “يُعتقد أن مناشف الوجه المصنوعة من الألياف الدقيقة ألطف على البشرة، وتساعد على التقشير لمن لديهم بشرة حساسة. لذلك قد يكون مفيدا لك أن تضعي المكياج للمساعدة في إزالته في نهاية اليوم”.

وتوافق الدكتور دارامشي على أن قطعة القماش المصنوعة من الألياف الدقيقة مقشر لطيف جيد مثل الإسفنج الناعم.

الإفراط في الغسيل

يعتبر غسل وجهك مرتين يوميا هو الكمية المثلى، وفقا لأطباء الأمراض الجلدية.

ويساعد الاحتفاظ بها في الصباح والليل فقط على إزالة الأوساخ والشحوم وإبعاد العيوب.

ولكن إذا بدأت في محاولة تنظيفه أكثر من ذلك، فقد ينتهي بك الأمر ببشرة جافة أو متهيجة أو حتى متقطعة.

وأوضحت دارامشي أن الإفراط في الغسيل لا يسبب الجفاف فحسب، بل يسبب حب الشباب أيضا.

وقالت: “الغسل المفرط للوجه يزيد من إفراز الزهم، وهو أحد أسباب حب الشباب”.

ويمكن أن يؤدي أيضا إلى تلف حاجز الجلد، ويسبب احمرار الجلد وجفافه.

ويقترح أطباء الجلد علاجات الترطيب الطبية إذا كنت تعانين من نوبات تهيج الأكزيما.

وبالنسبة لأنواع البشرة العادية، تنصح الدكتورة براتسو: “التمسك بنفس مبادئ بدء روتين النهار والليل من خلال تنظيف بشرتك بمنظف مناسب لنوع بشرتك، وإنهائها بمرطب مناسب”.

الماء الساخن

إذا كنت تستخدمين الماء الساخن، فقد ترغبين في خفض درجة الحرارة قليلا.

يمكن أن يؤدي استخدام الماء الشديد السخونة أو البرودة إلى جفاف الجلد بشكل مفرط، وهذا بدوره يمكن أن يتسبب في زيادة إفراز الدهن ما يجعلها دهنية، ونتيجة لذلك، تصبح متقطعة.

وقالت دارامشي: “يجب أن يكون الماء دافئا، وغالبا ما يستخدم الناس الماء الساخن أو البارد جدا. إذا كان الماء شديد السخونة، يمكن أن يتلف الجلد، ويمكن أن يسبب احمرارا ويجفف الجلد. كما أنه يضر بحاجز الجلد”. فالماء الفاتر هو التوازن السعيد لغسل وجهك، بحسب الخبراء.

وعلى الرغم من أن بعض الناس يستخدمون الماء الساخن لفتح المسام ثم الماء البارد لإغلاق المسام، إلا أن دارامشي تدعي أن هذا لا يفيد في الواقع.

وذهبت إلى أبعد من ذلك لتقول إن فتح المسام أمر مستحيل من الناحية الفنية.

ونظرا لأن مسامك ليست عضلات، فإنها لا يمكن أن تنفتح وتتقلص، لذلك لا فائدة تذكر من القيام بذلك.

لكن يقول آخرون إن هناك بعض المنطق في ذلك.

وتشرح دارامشي أنه عندما ترش وجهك بالماء الدافئ، فإنه ببساطة يخفف الزهم، وهو الزيت الموجود في وجهك، ما يسمح له بالانزلاق من وجهك.

وبالمثل، يؤدي رش الماء البارد على وجهك إلى تقلص العضلات، ما يجعل الجلد مشدودا، لكن مسامك لن تصبح أصغر.

تخلص من المناديل

يمكن أن تكون مناديل الوجه سهلة الاستخدام لأنها تمسح وجهك نظيفا على ما يبدو في ثوان.

لكن خبراء الجلد ليسوا من المعجبين بهذا المنتج الذي يباع مقابل أجر ضئيل في أحد الشوارع الرئيسية.

يمكن أن تكون مناديل الوجه التي تستخدم لمرة واحدة جيدة في إزالة المكياج، لكنها ليست مصممة لتستخدم لغسل وجهك يوميا.

وفي الواقع، إذا لم يكن لديك شيء آخر لغسل وجهك في ذلك اليوم، فإن استخدام الماء قد يكون أفضل من استخدام المناديل المبللة الجاهزة، كما يحذر أطباء الأمراض الجلدية.

وذلك لأن المناديل المبللة ليست فعالة في مسح كل الأوساخ والماكياج والزيوت من عناء اليوم.

إذا تركت الأوساخ على الوجه، فيمكن أن تؤدي بمرور الوقت إلى انسداد المسام والتشقق والتهيج من جراء المنتجات المتبقية على الجلد.

المصدر: ديلي ميل

Shares

The post هل تغسل وجهك خطأ؟.. أطباء الأمراض الجلدية يكشفون عن الأخطاء الخمسة الشائعة التي يجب تجنبها! first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا