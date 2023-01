ما مدى تمتعك بالصحة؟.. اختبار بسيط لحساب خطر الموت المبكر!

الولايات المتحدة – يمكن لآلة حاسبة على الإنترنت أن تساعد الناس على تقدير متوسط طول العمر المتوقع لهم.

وعبر استخدام عمر الشخص وطوله ووزنه وعوامل الخطر الوراثية للمرض وعوامل الحياة الأخرى، مثل التعليم والحالة الاجتماعية والدخل وعادات اللياقة البدنية، تقدر الآلة الحاسبة المدة التي سيعيشها الشخص.

وقد تم تطوير الاختبار بواسطة Blueprint Income، ويستخدم الاختبار 400.000 عينة مأخوذة من المعاهد الوطنية للصحة.

ويمكن أن يحدد اختبار مماثل عبر الإنترنت بواسطة CardioSecur خطر تعرض الشخص لنوبة قلبية أو سكتة دماغية في السنوات العشر القادمة.

وقد يؤثر العديد من العوامل على عمر الشخص. فيعيش المواطن الأمريكي العادي الآن في المتوسط حتى سن 76.4 عاما – وهو انخفاض حاد ناتج عن جائحة “كوفيد”.

وفي حين أن بعض هذه العوامل واضح، مثل النظام الغذائي للشخص وعادات ممارسة الرياضة، وما إذا كان الشخص مدخنا أو يعاني من حالات مرضية مثل السكري أو أمراض القلب، فقد لا يكون البعض الآخر منها واضحا.

ويلعب التعليم دورا رئيسيا في متوسط العمر المتوقع. فقد وجدت دراسة أجريت عام 2021 من جامعة برينستون أن الأشخاص الحاصلين على شهادة جامعية يعيشون في المتوسط عشر سنوات أكثر.

ويشيرون إلى أن هذا الاتجاه قد انطلق بالفعل في التسعينيات، عندما بدأت الدرجة العلمية في العمل تشكل نوعا من حاجز أمام وظيفة مستقرة وذات رواتب عالية من ذوي الياقات البيضاء.

وذلك لأن الدخل هو عامل رئيسي آخر من عوامل متوسط العمر المتوقع.

ووجدت دراسة أجرتها جامعة هارفارد عام 2016 أن الواحد في المائة من كبار الأغنياء يعيشون حوالي 15 عاما أطول من الواحد في المائة الأفقر في المتوسط.

ويحدث هذا التفاوت لأن الأشخاص الأكثر ثراء لديهم إمكانية الحصول على طعام وطبابة عاليي الجودة، وهم أقل عرضة للإصابة بأمراض مزمنة، وغالبا ما يتمتعون بوقت استرخاء أطول مما لدى أقرانهم.

ويمكن للزواج أن يلعب دورا مفاجئا في طول عمر الشخص أيضا.

فقد توصلت دراسة إلى أن الرجال المتزوجين على وجه الخصوص لديهم خطر وفاة أقل بنسبة 15% من بين الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب كل عام مقارنة بالرجال غير المتزوجين.

وهذا لأنهم عادة ما يكون لديهم مستوى أعلى من الرضا عن حياتهم، وهو عامل آخر مرتبط بحياة طويلة وصحية.

وفي حين أنه ليس واضحا ما إذا كانت تستفيد النساء بشكل كبير من الزواج في حياتهن أيضا.

وتشمل العوامل الأخرى التي تضعها حاسبة Blueprint في الاعتبار التدخين وعادات الشرب وما إذا كان الشخص مصابا بالسكري وكم مرة في الأسبوع يمارس فيها التمارين.

ووجد العلماء أن التمارين اليومية القصيرة يمكن أن تعزز صحة الدماغ وتجنب المرء من حالات مثل الزهايمر.

المصدر: ديلي ميل

