أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية، أنّها أقامت أول قداس لعيد الميلاد حسب التقويم الشرقي في السعودية برعاية كاملة من سلطات المملكة.

جاء ذلك بحسب العدد الأخير من مجلة «الكرازة» الناطقة بلسان الكنيسة، والذي نشره المتحدث باسمها موسى إبراهيم”على صفحته في فيسبوك.

وقالت الكنيسة إنّه في إطار العلاقة المتميزة بين مصر والسعودية، كلّف البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا مرقس مطران منطقة شبرا الخيمة مسؤول كنسي بزيارة الأقباط المصريين المقيمين في السعودية.

واستمرت الزيارة لمدة شهر، انتهت بإقامة قداس ليلة عيد الميلاد حسب التقويم الشرقي مساء 6-7 يناير العام الجاري، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

وزيارة المسؤول الكنسي للسعودية هي التاسعة له منذ 2015، وتتم سنوياً لمدة أسبوعين أو أكثر في كل زيارة، وفق الكنيسة.

The post للمرة الأولى في تاريخ السعودية.. إقامة قداس عيد الميلاد برعاية الكنيسة الأرثوذكسية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا