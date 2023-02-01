أوبو تستثمر 10 مليار دولار بمشروعات تقنية جديدة خلال 2023

خلال السنوات الأخيرة أصبحت OnePlus أكثر من مجرد شركة لتصنيع الهواتف الذكية، حيث استطاعت العلامة التجارية الصينية أن تطرح العديد من المنتجات المبتكرة والأدوات الذكية والخدمات الرقمية وتطوير نظامها البيئي في نواحِ عديدة.

ولكن بما أن التكنولوجيا لا تنام أبداً، فمن الواضح أن الشركة الصينية لن تتوقف عند هذا الحد. فلقد أفادت بعض التقارير الأخيرة أن الشركة الأم Oppo تخطط لاستثمار مبلغ بقيمة 10 مليار دولار أمريكي من أجل تعزيز شعبية علامة OnePlus التجارية في عالم التقنية على مستوى العالم.

بحسب التقرير الصادر عن إحدى مواقع التقنية الصينية، أثناء حضور شركة أوبو مؤتمر Financial Associated ذكرت الشركة أنها اتخذت قرارها بشأن استثمار 10 مليار دولار بالتعاون مع الشركة الشقيقة OnePlus من أجل تعزيز الإنتاج وتوسيع قطاع تصنيع الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم.

وقد أضافت أوبو في كلمتها أنها على استعداد كامل من أجل بذل كل الجهود المطلوبة وتوفير العمالة اللازمة والتكاليف المالية التقديرية من أجل تحسين البنية التحتية لشركة OnePlus على مدار السنوات الثلاث القادمة. هذا وبالإضافة إلى اهتمام الشركة بسلاسل التوريد وجميع متطلبات الشركة الشقيقة من معدات وأجهزة وجميع الاحتياجات الرئيسية خلال الفترة الزمنية المتوقعة.

في الوقت الحالي، تعتبر شركة OnePlus واحدة من أفضل الشركات المُصنعة للهواتف الذكية في العالم. تمتاز هواتف الشركة بسمعة طيبة من حيث أنظمة التشغيل وعتاد الهاردوير والتقنيات الحديثة.

ولكن خلال السنوات القليلة الماضية، تمكنت العلامة التجارية من الدخول في قطاعات مختلفة من الصناعة وتطوير العديد من المنتجات الإلكترونية الأكثر طلباً في الأسواق الصينية وخارجها.

ولكن بالرغم من ذلك، لا تزال شركة OnePlus تأتي في مرتبة متخلفة خلف الشركات الرائدة الأخرى مثل ابل وسامسونج. وبالتالي فهي لا تتطلب فقط يد العون في الابتكار والتحسين، وإنما هي في أمس الحاجة لاي مساعدة خارجية من أجل تعزيز إداراتها الصناعية.

من المتوقع أن تكون خطة أوبو الموضوعة باستثمار هذا المبلغ الضخم بمثابة دفعة قوية في ظهر OnePlus كي تتمكن من القفز سريعاً عوضاً عن تقدمها المتباطئ.

هذا الاستثمار سيساعد الشركة الصينية ليس فقط على تحسين ابتكاراتها الصناعية، ولكن أيضاً سيساهم بفاعلية كبيرة في تحسين أرباحها على مدار السنوات القادمة.