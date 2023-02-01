ما خطورة استخدام جهاز ابل AirTag في تتبع الأطفال والحيوانات؟

جهاز التتبع من ابل Apple AirTag من الأجهزة المفيدة للغاية في تتبع الأشياء ومعرفة مكانها والتوصل إليها في حال ضياعها، والبعض يستخدمها في تتبع الأطفال الصغار والحيوانات الأليفة.

الجهاز مخصصاً بالأساس لتتبع الأشياء والمقتنيات غير الحية، و نظرياً يمكن استخدامه في تتبع الأطفال والحيوانات الأليفة إلا أن تقارير صحفية أخيرة أظهرت خطورة هذه الممارسة.

جهاز سهل البلع!

يبلغ قطر جهاز التتبع AirTag من ابل نحو 1.26 إنش أي 3.2 سنتيمتر، هذا يجعل الجهاز مفيداً للغاية لوضعها في ملابس الأطفال أو حول أعناقهم، أو حتى في الطوق أو السرج الخاص بالكلب.

في الوقت ذاته، هذا يجعل الجهاز سهل البلع سواء من الأطفال الصغار أو حتى الحيوانات الأليفة متوسطة أو كبيرة الحجم وتلك مشكلة كبيرة.

يحكي أحدهم وهو يمتلك كلباً ألفياً أنه وجد جهاز ابل AirTag الذي كان يضعه حول كلبه مفقوداً وعندما حاول تتبعه باستخدام تطبيق Find My وجد أن صوت الجهاز يصدر من معدته، في الأخير تخلص الكلب من الجهاز بشكل طبيعي عبر جهازه الهضمي، لكن في ظروف أخرى قد يحدث الجهاز أضراراً.

هذه الحادثة وغيرها متكررة وتم رصدها مراراً، هذا تأكد من استطلاع أجرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية مع عدد من الأطباء الأمريكيين في الولايات المتحدة الأمريكية الذين أكدوا تكرار حوادث مثل تلك المذكورة آنفاً، واستدعت منهم تدخلاً جراحياً.

رسمياً، لا تنصح ابل باستخدام أجهزة AirTag لتتبع الحيوانات الأليفة أو الأطفال، ، وقالت إن ذلك ليس شيئًا يجب على الأشخاص فعله، حيث تم تصميم جهاز AirTags لتتبع الأشياء بدلاً من الكائنات الحية.

قد يمر جهاز AirTag الذي يتم ابتلاعه بأمان من خلال الجهاز الهضمي للحيوان الأليف ، ولكن قد تكون هناك مضاعفات في حالة تفككه، إذ يحتوي الجهاز على بطارية يمكنها أن تتفاعل مع إفرازات الجسم وتفرز مواداً كاوية.

يمكن أن يحدث الأمر نفسه مع الأطفال الصغار إذا قاموا بابتلاعه، وفي ظروف أخرى قد يقف الجهاز في المريء أو أي جزء أخر في الجهاز الهضمي ما يستدعي تدخلاً سريعاً من الأطباء لاستخراجه.