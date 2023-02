دراسات علمية تثبت فعالية شاي محدد في درء مخاطر صحية تهدد الإنسان طول العمر

الصين – يرتبط العمر المديد بعدة عوامل، بعضها خارج عن سيطرتنا، إلا أن بعض العادات في نمط العيش، مثل التمارين الرياضية والنظام الغذائي، يمكن أن يكون لها تأثير واضح على عمرنا الافتراضي.

ويمكن للعديد من الأمراض الكامنة أن تهدد طول العمر الصحي لدينا، من ذلك ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري من النوع الثاني.

وقد يكون درء مخاطر مثل هذه الحالات الصحية أمرا أساسيا للعيش عمرا مديدا. ووجدت إحدى الدراسات أن مشروبا معينا يمكنه أن يساعد في درء خطر حالات صحية مهددة للحياة.

وأشارت دراسات مختلفة إلى الفوائد الصحية للشاي الصيني الأسود – وهو نوع من الشاي الصيني يتم إنشاؤه عن طريق تذويب الأوراق تحت أشعة الشمس.

على سبيل المثال، خلصت إحدى الدراسات، التي نُشرت في دورية Archives of International Medicine، إلى أن استهلاك 120 مل يوميا من المشروب لمدة عام “يقلل بشكل كبير” من فرصة الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع ضغط الدم

يُعد ارتفاع ضغط الدم حالة خطيرة محتملة لأنها تزيد من خطر التعرض لحالات تهدد الحياة مثل أمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية والخرف الوعائي. وذلك لأن ارتفاع ضغط الدم لفترة طويلة يضع ضغطا إضافيا على الأعضاء.

وكجزء من الدراسة من عام 2004، حلل الأكاديميون العلاقة بين استهلاك الشاي المنتظم وارتفاع ضغط الدم.

وقال الباحثون: “بالمقارنة مع غير المعتادين على شرب الشاي، انخفض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 46% لأولئك الذين شربوا من 120 إلى 599 مل في اليوم، وانخفض بنسبة 65% لأولئك الذين شربوا 600 مل في اليوم أو أكثر بعد الأخذ في الاعتبار عوامل العمر والجنس والحالة الاجتماعية والاقتصادية والتاريخ العائلي لارتفاع ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم ونسبة الخصر إلى الورك وعوامل نمط الحياة والعوامل الغذائية”.

ومع ذلك، فإن استهلاك الشاي لأكثر من عام لم يكن مرتبطا بمزيد من الانخفاض في مخاطر ارتفاع ضغط الدم.

وأضاف الباحثون: “إن استهلاك الشاي الأخضر أو شاي أولونغ (شاي صيني تقليدي) المعتاد باعتدال (120 مل في اليوم أو أكثر لمدة عام واحد)، يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الصينيين”.

مرض عقلي

نظرت دراسة منفصلة، نُشرت في مجلة Foods في عام 2022، في تأثيرات “التيغوانيين”، وهو نوع من شاي أولونغ، على مرض ألزهايمر.

ووجدت الدراسة أن مستخلصات الشاي كانت قادرة على تقليل بعض عوامل الخطر للخرف داخل الجسم.

وقال الباحثون: “يوضح هذا البحث لأول مرة أن مستخلصات التيغوانيين يمكن أن تمنع التنشيط المفرط لمسار إشارات NF-κB p65 (عامل خطر للإصابة بالخرف) وتحسين قدرة مضادات الأكسدة في القشرة الدماغية والحصين، لتحسين القدرة المعرفية APP / PS1 للفئران”.

وتابعوا: “تسلط نتائجنا الضوء على الآثار المفيدة لمستخلصات شاي التيغوانيين في الوقاية من مرض ألزهايمر وتخفيفه”.

وفي دراسة أخرى، نُشرت في مجلة Nutrition, Health and Ageing عام 2010، عززت النتائج فعالية شاي أولونغ، إلى جانب أنواع الشاي الأخرى، في تحسين وظائف المخ.

وكشفت النتائج: “بعد ضبط العوامل المربكة المحتملة، ارتبط إجمالي استهلاك الشاي بشكل مستقل بأداء أفضل في الإدراك العام والوظيفة التنفيذية وسرعة معالجة المعلومات.

وارتبط استهلاك الشاي الأسود / شاي أولونغ والشاي الأخضر بتحسين الأداء الإدراكي، بينما لم يكن هناك ارتباط بين استهلاك القهوة والوظيفة الإدراكية، بحسب النتائج.

مرض السكري

كشفت تجربة أجريت في تايوان ونشرت في مجلة Diabetes Care، في عام 2003، أن شاي أولونغ يمكن أن يخفض نسبة السكر في الدم.

وقالت الدراسة: “شاي أولونغ يخفض بشكل ملحوظ تركيزات الجلوكوز والفركتوزامين في البلازما”.

وأضافت: “الشاي الصيني الأسود قد يكون مساعدا فعالا لعوامل سكر الدم عن طريق الفم في علاج مرض السكري من النوع الثاني”.

المصدر: إكسبريس

