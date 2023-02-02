ملخص مؤتمر سامسونج – الإعلان عن هواتف جالكسي S23

إليكم أهم ما جاء في ملخص مؤتمر سامسونج لعام 2023. ها هي اللحظة التي ينتظرها عشاق عملاق التكنولوجيا الكوري بفارغ الصبر من العام إلى العام. وغني عن القول، لقد استطاعت سامسونج أن تأجج شغف جمهورها وتشعل فتيل حماسهم من خلال حدث مهيب واستعراض تاريخي لسلسلة جالكسي S23 الثورية في سان فرنسيسكو بالولايات المتحدة.

الإعلان عن هواتف جالكسي S23

أخيراً سلسلة جالكسي S23 الرائدة من سامسونج، والتي كانت شغلنا الشاغل على مدار الأسابيع الماضية، لم تعد لغزاً بعد الآن. بعد الصبر الطويل والانتظار المرير، عوضتنا سامسونج ببعض المكافآت والمفاجآت السارة الكفيلة بإسعاد جمهور الشركة المخلص، على الرغم من أن هناك بعض الأشياء السلبية التي أثارت حفيظتنا. ولكن حتى لا نسبق الأحدث، دعونا نشارككم من خلال هذا التقرير أهم وأبرز ما جاء في مؤتمر Galaxy Unpacked 2023.

أعلنت سامسونج اليوم عن الجيل الجديد من السلسلة الرئيسية لهواتفها الذكية الرائدة، جالكسي S23. كالعادة، تتألف العائلة من جالكسي S23 وجالكسي S23 بلس وجالكسي S23 ألترا.

يُمكنكم القول أن كل من جالكسي S23 وجالكسي S23 بلس هما نفس الهاتف بالضبط، باستثناء الحجم. أما بالنسبة للطراز الرائد، جالكسي S23 ألترا، فهو كالعام الماضي، مزيج أو خليط يجمع بين نكهة هواتف جالكسي S وأناقة التصميم والوظائف الأساسية لهواتف جالكسي Note. لهذا، فهو يأتي بتصميم يشبه الصندوق، وبالطبع، يأتي مُرفقاً مع قلم S-Pen.

هناك العديد من القواسم المشتركة التي تميز ثلاثي السلسلة، ولكن في نفس الوقت هناك بعض الاختلافات الملموسة التي تفصل كل هاتف عن الأخر.

هاتف جالكسي S23 ألترا يحتوي على إصدار خاص من معالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت وتخزين داخلي يبدأ بسعة 256 جيجابايت وينتهي عند سعة 1 تيرابايت وذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت.

مثل سلفه السابق، يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير ومُجهز بمستشعر كاميرا بدقة 200 ميجابكسل والذي يستخدم تقنية الضبط التلقائي للصورة بأشعة الليزر لضمان عملية تثبيت وضبط تلقائي فائق الجودة والسرعة.

بجانب المستشعر الرئيسي هناك عدستان بدقة 10 ميجابكسل للتكبير والتقريب البصري وعدسة واحدة واسعة المجال بدقة 12 ميجابكسل والتي يتم استخدامها أيضاً كعدسة ماكرو أحادية اللون.

ذكرت سامسونج خلال الحدث أنها تمكنت من تحسين سلسلة جالكسي S23 لخدمة متطلبات المستخدم بشكل مثالي وتهيئة العمل على تطبيقات التواصل الاجتماعي على نحو أمثل لسد الفجوة أداء التطبيقات بين هواتف الأندرويد والايفون فضلاً عن قدرات المعالج الجديد في منح المستخدم تجربة لعب غامرة بفضل معالج كوالكم الرائد مكسور السرعة.

أما بالانتقال إلى كل من جالكسي S23 وجالكسي S23 بلس فغالباً لا يُمكن ملاحظة اختلاف ملموسة عن أسلافهم سوى في تصميم الكاميرا الخلفية.

يأتي الإصدار الأساسي الذي يُلقب غالباً بطراز “الفانيليا” بشاشة قياسها 6.1 إنش بينما يأتي طراز “بلس” بشاشة قياس 6.6 إنش. على عكس طراز “ألترا” الذي يحتوي على شاشة +QHD فإن كل من جالكسي S23 وجالكسي S23 بلس يحتويان على لوحة عرض بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz.

كلا الهاتفين يعملان بواسطة إصدار خاص من معالج Snapdragon 8 Gen 2 وهو ما يتعارض مع بعض التسريبات التي رصدناها مؤخراً والتي كانت تدعي أن الإصدار الأساسي في السلسلة سيأتي بمعالج كوالكم الأصلي.

يأتي الهاتفين بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، جنباً إلى جنب مع سعات تخزين 256/512 جيجابايت. في حين أن بطارية هاتف جالكسي S23 تبلغ سعتها 3900 مللي أمبير، إلا أن هاتف جالكسي S23 بلس يحتوي على بطارية بسعة 4700 مللي أمبير.

قالت سامسونج أن كلا الهاتفين مُزودان بمستشعر كاميرا جديد بدقة 50 ميجابكسل يوفر نطاقاً ديناميكياً أفضل 4 مرات مقارنة بهواتف جالكسي S22، هذا وبالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل ومستشعر التقريب البصري بدقة 10 ميجابكسل.

جميع الهواتف الثلاثة مُجهزة بالإصدار الأخير من جيل الذاكرة العشوائية LPDDR5X وذاكرة تخزين داخلية من النوع UFS 4.0 فائقة السرعة. ولكن هناك استثناء وحيد لطراز جالكسي S23 الأساسي الذي يأتي بتخزين 128 جيجابايت فهو يحتوي على ذاكرة عشوائية من النوع LPDDR5 وتخزين داخلي من النوع UFS 3.1.

مواصفات هاتف جالكسي S23

هذا هو الطراز الأصغر والأرخص سعراً والذي يمتاز بشاشة AMOLED 2X Infinity-O قياس 6.1 إنش بدقة +FHD أبعادها 2340×1080 بكسل بمعدل تحديث تكيفي يتراوح من 48 هرتز وحتى 120 هرتز.

شاشة الهاتف المسطحة تدعم معدل أخذ العينات باللمس بسرعة 240 هرتز أثناء ممارسة الألعاب ويصل معدل سطوع الشاشة إلى 1750 شمعة أثناء تفعيل وضع السطوع التلقائي. الشاشة محمية بزجاج Victus 2 من Corning.

تم تجهيز الهاتف بواسطة معالج كوالكم مكسور السرعة Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy مصحوباً بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت وتخزين بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 3900 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 25 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 5 وات. يُمكن شحن البطارية عن طريق شاحن الحائط بنسبة 50% خلال 30 دقيقة.

بالنسبة لقسم البصريات فإن الهاتف يمتاز بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مدعوماً بتقنية التثبيت البصري OIS بفتحة عدسة f/1.8 وزاوية رؤية مجالها 85 درجة.

الكاميرا الثانية هي عبارة عن عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 مدعوم بتثبيت OIS البصري بزاوية رؤية مجالها 120 درجة.

العدسة الثالثة هي عدسة تيليفوتوغرافي تدعم التقريب البصري بمعدل 3x وتقريب Space Zoom بمعدل 30x بزاوية رؤية مجالها 36 درجة.

هذا الكاميرا تدعم تصوير بدقة 8K بمعدل 30 إطار في الثانية وهي بمثابة ترقية ممتازة مقارنة بمعدل 24 إطار في الثانية لنفس الدقة على هواتف جالكسي S22 ومع ذلك سيكون من الصعب ملاحظة الفرق في أغلب حالات التصوير نظراً لأن أغلب المصورين يفضلون تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

دعونا نتذكر أن الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 وتدعم تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطار في الثانية.

هاتف جالكسي S23 يمتاز بهيكل مُغطى بطبقة تلقبها سامسونج باسم “Armor Aluminum” بالإضافة إلى أن الهاتف حاصل على شهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار.

يدعم الهاتف بلوتوث 5.3 واتصال 5G sub6 – mmWave وسيتم شحنه بأحدث إصدار من واجهة One UI المستندة على نظام أندرويد 13.

يبلغ وزن الجهاز 168 جرام ومتوفر باللون الأخضر اللافندر والكريمي والأسود الفانتوم وكالعادة هناك بعض الألوان الحصرية التي يمكن الحصول عليها عند الشراء من متجر سامسونج الرسمي مثل الأزرق السماوي أو الجرافيتي الليموني والأحمر.

مواصفات هاتف جالكسي S23 بلس

تصميم هاتف جالكسي S23 بلس مماثل تماماً لتصميم هاتف جالكسي S23 ولكنه أكبر في الحجم. يعمل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 2 ولكن يبدو أن سامسونج فضلت أن تُلقب المعالج باسم Snapdragon 8 gen 2 Mobile Platform for Galaxy مما يعكس صحة جميع التسريبات التي أكدت على تجهيز السلسلة بإصدار مكسور السرعة من المعالج الرائد.

يتم إقران المعالج بذاكرة رامات بسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 256 أو 512 جيجابايت. وبالطبع لا يمكن توسيع سعة التخزين بسبب عدم وجود فتحة microSD.

يمتاز هاتف جالكسي S23 بلس بلوحة عرض AMOLED 2X Infinity-O قياس 6.6 إنش بدقة +FHD أبعادها 2340×1080 بكسل بمعدل تحديث 120Hz مع توفير الدعم لتقنية معدلات التحديث التكيفية التي تتراوح من 48 هرتز وحتى 120 هرتز.

تصل معدلات السطوع في ذروتها على الشاشة إلى 1750 شمعة أثناء تفعيل خاصية السطوع التلقائي والشاشة محمية بطبقة زجاج Corning Gorilla Glass Victus 2.

يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4700 مللي أمبير داعمة للشحن السلكي بقدرة 45 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 5 وات. يُمكن شحن البطارية بنسبة 65% خلال 15 دقيقة عن طريق الشحن السلكي. بالتأكيد الهاتف يُباع بدون شاحن مُرفق في علبة الشراء.

يمتاز الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 مدعومة بالتثبيت البصري OIS مصحوبة بعدسة واسعة المجال بدقة 12 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 120 درجة وفتحة عدسة f/2.2 والكاميرا الثالثة هي عدسة تقريب بدقة 10 ميجابكسل مدعومة بالتثبيت البصري OIS وقادرة على التقريب بمعدل 30x من التقريب البصري الذي تلقبه سامسونج بـــ Space Zoom.

يزن الهاتف 196 جرام ومتوفر باللون الكريمي والأخضر واللافندر والأسود الفانتوم وبعض الألوان الحصرية على موقع سامسونج الرسمي مثل الجرافيت الليموني والأحمر والأزرق السماوي.

مواصفات هاتف جالكسي S23 ألترا

من السهل تمييز طراز ألترا عن أشقائه الأرخص ثمناً حيث يأتي الهاتف بالتصميم الصندوقي الذي يتضمن شاشة منحنية وفتحة لإيواء قلم S-Pen وهو بالطبع الطراز الأكبر في السلسلة.

يمتاز الهاتف بشاشة قياس 6.8 إنش بدقة +QHD وهي عبارة عن لوحة عرض Dynamic AMOLED 2x Infinity O-Edge في حين أن كلمة Infinity-O هي للدلالة على فتحة الكاميرا الأمامية وتبلغ أبعاد الشاشة 3080×1440 بكسل.

هذه الشاشة تدعم معدلات تحديث ديناميكية من 1 هرتز وحتى 120 هرتز مع معدل أخذ العينات باللمس بسرعة 240 هرتز وذروة سطوع تصل إلى 1750 شمعة والتي يمكن الوصول إليها من خلال تفعيل خاصية السطوع التلقائي. هذه الشاشة محمية بالجيل الجديد من طبقة Victus 2 من شركة Corning Gorilla Glass.

تم تصنيف الهاتف بشهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار فضلاً عن تقنية التغليف المتطورة التي تُلقبها سامسونج باسم “Armor Almunium” وأسفل الشاشة ماسح ضوئي لبصمات الأصابع يعمل بالموجات الفوق صوتية، بالإضافة إلى دعم فتح القفل عن طريق الوجه.

تم تجهيز الهاتف بواسطة إصدار خاص مكسور السرعة من معالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC ويأتي بذاكرة رامات بسعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت ولكن سعة 12 جيجابايت لن تكون متاحة إلا مع طراز 1 تيرابايت. وبالطبع سعة التخزين لا يُمكن زيادتها نظراً لعدم وجود فتحة لقارئ بطاقات microSD.

يستمد الوحش طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير والتي تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 45 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 5 وات. وكالعادة يتم بيع الهاتف بدون شاحن مُرفق في العلبة. بحسب تصريحات سامسونج فمن الممكن شحن الهاتف سلكياً بنسبة 65% خلال 15 دقيقة فقط.

أما بالنسبة لقدرات التصوير الفوتوغرافي فهي الأكثر إثارة للاهتمام إذ يحتوي الهاتف على مستشعر كاميرا رئيسي بدقة 200 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.7 وزاوية رؤية مجالها 85 درجة مدعومة بتقنية التثبيت البصري OIS والتركيز الآلي بأشعة الليزر.

بجانب المستشعر الرئيسي هناك عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 فضلاً عن عدسة تيليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل تدعم التقريب بمعدل 3x ومدعومة بتقنية OIS وأخيراً كاميرا بيرسكوب بدقة 10 ميجابكسل تدعم التقريب البصري بمعدل 10x.

الجانب الأمامي للهاتف يحتوي على عدسة بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 مدعومة بتقنية الضبط التلقائي للصورة بزاوية رؤية مجالها 80 درجة. يُمكن تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطار في الثانية باستخدام كاميرا الهاتف.

يدعم الهاتف اتصال 5G Sub6 / mmWave ويحتوي على قلم S-Pen في الزاوية اليمنى السفلية ويدعم بلوتوث 5.3 وسيتم شحنه بواسطة واجهة One UI 5.0 المستندة على نظام أندرويد 13.

يبلغ وزن الهاتف 233.9 جرام ومتوفر باللون الأخضر والكريمي واللافندر والأسود الفانتوم ولكن ستكون هناك بعض الألوان الحصرية التي لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال الشراء عبر موقع سامسونج الرسمي.

السعر والتوفر

يبدا سعر هاتف جالكسي S23 عند 799$ دولار أمريكي لنموذج 8/128 جيجابايت.

يبدا سعر هاتف جالكسي S23 بلس عند 999$ دولار لنموذج 8/256 جيجابايت.

يبدأ سعر هاتف جالكسي S23 ألترا عند 1199$ دولار لنموذج 8/256 جيجابايت.

جميع الهواتف متاحة للطلب المُسبق اعتبارًا من يوم 1 فبراير وستصل إلى أرفف المتاجر ابتداءً من يوم 17 فبراير القادم.