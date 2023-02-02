سلسلة جالكسي S23 هي أقوى هواتف الأندرويد على الإطلاق – وهذا الدليل!

كشفت سامسونج النقاب عن سلسلة جالكسي S23 وبحسب ما ذكرت الشركة خلال الحدث فهذه السلسلة تعمل بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy.

قد يتسبب اسم المعالج الجديد في حيرة بعض المستخدمين، ولكن دعونا نوضح لكم ما هي حقيقة هذا المعالج بالتفصيل من خلال هذا التقرير.

سلسلة جالكسي S23 تعمل بواسطة إصدار خاص من معالج كوالكم

الأمر وما فيه أن شركة سامسونج تعاونت مع شركة كوالكم من أجل توفير إصدار خاص من معالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC لأجل هواتف جالكسي S23.

هذا الإصدار الخاص هو عبارة عن معالج مكسور السرعة يعمل بتردد أساسي سرعته القصوى تصل إلى 3.36 جيجاهرتز. وليس ذلك فقط، بل صرحت كوالكم أيضاً أنه تم تحسين وحدة المعالجة الرسومية Adreno GPU من أجل توفير تجربة معالجة رسومية أسرع وكفاءة طاقة أعلى على هواتف جالكسي S23.

وذكرت شركة سامسونج أن وحدة المعالجة الرسومية المستخدمة بداخل أمعاء هواتف جالكسي S23 قادرة على معالج تتبع الأشعة في الوقت الفعلي لضمان توفير تجربة إضاءة وانعكاسات بداخل ألعاب الأندرويد تشبه التجربة الواقعية في العالم الحقيقي.

وكانت قد ذكرت شركة كوالكم سابقاً أن المعالج الرسومي بداخل Snapdragon 8 Gen 2 سيمنح اللاعبين تجربة الشخصيات البشرية الواقعية في ألعابهم بفضل دعم المعالج الرسومي لمحرك Unreal Engine 5 Metahumans Framework.

أضف على ذلك أن هذا المعالج الرسومي يدعم تقنية Snapdragon Game Post Processing Accelerator والتي من شأنها تحسين التأثيرات الرسومية للأزهار والأشجار وتحسين عمق النطاق الديناميكي وضبابية الحركة والمزيد من التأثيرات عالية الجودة.

علاوة على ذلك فإن هواتف جالكسي S23 ستكون هي أولى الهواتف الذكية التي تستخدم معالج Cognitive ISP المدمج بداخل شريحة Snapdragon من أجل تحسين الصور في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك فإن هذا المعالج سيساهم بشكل كبير في تسريع أداء المعالجة المستندة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

يحتوي هذا الإصدار الخاص من المعالج على شريحة Qualcomm Sensing Hub ومعالجات AI مزدوجة لدعم تجارب الذكاء الاصطناعي على الأجهزة بشكل أكثر بديهية.

أيضاً الأمر لا يحتاج إلى توضيح، فإن هذا المعالج يدعم اتصال 5G و WiFi 6 وبلوتوث 5.3 ومزود بمودم Snapdragon X70 5G Modem-RF ومعالج Snapdragon 5G AI.

مثلها مثل جميع هواتف الأندرويد التي تم إطلاقها بنفس المعالج، سلسلة جالكسي S23 مدعومة بمستشعر 3D Sonic Sensor Gen 2 أسفل الشاشة وهو ماسح ضوئي لبصمات الأصابع يعمل بالموجات الفوق صوتية.