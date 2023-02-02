تحديث iOS 16.4 – موعد الإطلاق المنتظر وأبرز المزايا القادمة

تحديث iOS 16.4 سيكون آخر التحديثات الفرعية الكبرى التي تصل هواتف الايفون التي تعمل بنظام iOS 16. في هذا المقال سوف نتعرف على أهم المزايا التي قد تكون حاضرة في هذا التحديث القادم وموعد إطلاقه المتوقع.

بعد إطلاق تحديث iOS 16.3 يأتي الدور القادم على تحديث iOS 16.4 والذي من المتوقع إطلاقه خلال أيام في نسخته التجريبية Beta. ابل لديها بالفعل خطة لإطلاق التحديثات وهو عادةً لا تتغير من عام لآخر.

تحديث iOS 16.3 كان يرتكز بشكل أساسي على إضافة مزايا أمنية مثل ميزة مفاتيح الأمان بالإضافة إلى إصلاح بعض الثغرات والأخطاء ، لكن يبدو أن تحديث iOS 16.4 سيكون أكثر إثارة للاهتمام.

أهم المزايا المنتظرة في تحديث iOS 16.4

إيموجي جديدة

بعض الإيموجي سوف يتم إضافتها إلى تحديث iOS 16.4 وقد تم تقديمها بالفعل ضمن نظام ترميز Unicode 15 مؤخراً لذا قد تكون حاضرة قريباً على هواتف الايفون.

تطبيق ابل للموسيقى الكلاسيكية Apple Music Classical

في عام 2021 قامت ابل بالاستحواذ على خدمة Primephonic المتخصصة في بث الموسيقى الكلاسيكية لتعد ابل حينها إطلاق تطبيق مخصص لها سيكون متاحاً لكافة مشتركي خدمة ابل للموسيقى Apple Music، أو ضمن تطبيق مخصص.

كان هذا من المفترض أن يحدث خلال العام الماضي 2022 لكن لسبب ما لا نعلمه لم يحدث، لذا نتوقع أن نراه مع تحديث iOS 16.4.

تنبيهات المواقع عبر متصفح سفاري

هذه الميزة تسمح للمواقع بإرسال الإشعارات إلى الايفون والايباد من خلال متصفح سفاري كما هو الحال على الحاسوب أو على نظام الأندرويد.

خدمات ابل المالية الجديدة

ابل سوف تقدم بعض الخدمات المالية الجديدة للمستخدمين، وسوف يكون منها خدمة التقسيط Apple Pay Later والتي تتيح شراء ما يريد ثم التقسيط على أربع دفعات على مدار 6 أسابيع.

أيضاً سيكون هناك إمكانية فتح حساب توفير لمالكي بطاقة ابل الائتمانية Apple Card في بنك جولدمان ساكس، لكن هذه الميزة سوف تكون قاصرة فقط على الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد الإطلاق

سيتم طرح تحديث iOS 16.4 في نسخته التجريبية Beta خلال أيام وسيتم إطلاقه بشكل نهائي للجمهور في شهر مارس أو إبريل على أكثر تقدير.