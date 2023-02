فوائده كثيرة… تعرف على بذور البرتقال

يعتبر البرتقال ذو قيمة غذائية عالية تجعله يتصدر قائمة الحمضيات الأخرى، طعمه لذيذ واستخداماته كثيرة، وله العديد من الفوائد للجسم، كما يمكن استخدام قشوره الخارجية وبذوره بما ينفع البدن.

ويحتوي البرتقال على نسبة عالية من السوائل تقدر بـ87%، كما أنّها تحتوي على نسبةٍ بسيطة من السكريات لا تتعدى 12% وكمية من الكربوهيدرات تقارب 11%، وكميات محدودة جداً من الدهون النباتية والبروتينات، إضافة إلى أحماض الستريك وأحماض الليمونيك ومادة النيوفلافونيد والبكتين ومجموعة متنوعة من الفيتامينات الهامة للجسم أهمها فيتامين ج بنسبة عالية وفيتامينات أخرى كفيتامين ب1، ب2، أ.

كما يعتبر البرتقال من الفواكه طيبة المذاق التي يعشقها الكبار والصغار، وكلنا نعلم جيدا الفوائد الصحية المذهلة لهذه الفاكهة ذات اللون البرتقالي، لكن هل تعلم أن بذور البرتقال التي نتخلص منها سريعا قبل تناوله تحمل عظيم الفائدة للجسم والعقل معاً؟

وبحسب تقرير نشره موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة، فإن هنالك 10 فوائد صحية لبذور البرتقال ستجعلكم تحرصون على تناولها دوماً، وتتمثل فيما يلي:

1- الوقاية من السرطان

نظرا لاحتوائها على كمية وفيرة من فيتامين C، تساعد بذور البرتقال في إزالة الجذور الحرة التي تسبب تلف الحمض النووي للإنسان وتجعله عرضة للإصابة بالسرطان، كما يساعد مركب D-limonene المتوفر في البذور، في الحد من ظهور سرطان الرئة وسرطان الجلد وحتى سرطان الثدي.

2- زيادة الطاقة

يمكن أن تساعد البذور في زيادة مستويات الطاقة بالجسم وتخزينها بالخلايا أيضا، وذلك بفضل الأحماض النخامية، الزيتية واللينولية المتوفرة بها.

وكل ما عليك حين تشعر بالإرهاق والخمول دون سبب، هو تناول بعض بذور البرتقال للحصول على نفحة من الطاقة الفورية.

3- ضبط ضغط الدم

أكدت دراسات أن بذور البرتقال لديها القدرة على ضبط مستويات ضغط الدم وذلك بفضل احتوائها على فيتامين B6، والذي يساعد في إنتاج الهيموغلوبين، والماغنيسيوم، حيث يلعبان دورا هاما في المحافظة على المستويات المناسبة للضغط.

4- تعزيز المناعة

يلعب فيتامين C المتوفر بكثرة في بذور البرتقال إلى جانب مضادات الأكسدة دوراً فعالا في تعزيز مناعة الجسم وحمايته من الأمراض.

5- علاج الإمساك

تحتوي بذور البرتقال على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، مما يساعد في أداء الأمعاء لوظيفتها بسلاسة، كما أنه يمنع متلازمة القولون العصبي وبالتالي يمنع الإصابة بالإمساك لأنه يساعد في إخراج الفضلات على فترات زمنية صحيحة.

6- خفض الكوليسترول

تساعد مادة الـ limonoids الكيميائية النباتية والمتوفرة في بذور البرتقال في الحد من البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أو الكوليسترول السيئ. كما تلعب الألياف القابلة للذوبان في البذور أيضا دورا هاما في تقليل مستويات الكوليسترول السيئ.

7- تحسين البشرة

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في البذور على تحسين البشرة وحمايتها من مظاهر الشيخوخة، كالتجاعيد.

8- تحسين الشعر

إن وجود فيتامين C ومادة البيوفلافونويد في بذور البرتقال، تدعم صحة شعرك، لأنها تعزز الدورة الدموية في فروة الرأس، كما أن حمض الفوليك الموجود في بذور البرتقال يسرع نمو الشعر ويقويه من جذوره.

9- تحسين النظر

تساعد مركبات الكاروتين الموجودة في بذور البرتقال على تحسين مستوى النظر، كما أنها تساعد على منع الضمور البقعي.

10- ضبط السكر بالدم

يساعد محتوى الألياف في بذور البرتقال في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.

ورغم فوائده عظيمة الأثر، ينصح بعدم الإفراط في تناول هذه البذور نظرا لما قد تسببه من مشاكل معوية.

The post فوائده كثيرة… تعرف على بذور البرتقال appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا