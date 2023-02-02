هذه هي جميع خيارات الألوان لسلسلة جالكسي S23

أعلنت سامسونج بالأمس عن سلسلة جالكسي S23 ومعها كشفت عن جميع خيارات الألوان الرسمية التي تمتاز بها هواتف السلسلة الجديدة.

تماماً مثلما رأينا على هواتف سامسونج الرائدة على مدار عدة أجيال، تتوافر سلسلة جالكسي S23 بعدة ألوان مختلفة وذلك يشتمل على كل من جالكسي S23 وجالكسي S23 بلس وجالكسي S23 ألترا.

بحسب ما ذكرت سامسونج، فهناك ثمانية ألوان مختلفة لهواتف جالكسي S23 ولكن من بينها أربعة ألوان ستكون حصرية لا يُمكن الحصول عليها إلا عن الطريق الشراء من موقع سامسونج الرسمي.

بالنسبة لخيارات الألوان المتوفرة على مستوى العالم فهي تشتمل على لون Cream أو الكريمي ولون Phantom Black أو الأسود الفانتوم ولون Green أو الأخضر ولون Lavendar أو اللافندر. باختصار هذه هي عبارة عن ألوان مشتقة من اللون الأسود والأبيض.

اللون الكريمي يعطي انطباعاً يشبه اللون الأبيض الباهت بينما يعطي لون الأسود الفانتوم لمسة أكثر لمعاناً. في الواقع، استخدمت سامسونج لون الأسود الفانتوم على مدار عدة أجيال متتالية.

أما بالنسبة للألوان الحصرية على موقع سامسونج الرسمي فهي تتضمن كل من اللون الليموني واللون الأحمر واللون الأزرق السماوي واللون الجرافيتي.

وبالتالي بناءً على اللون الذي تفضله فقد تجد نفسك مُضطراً على الشراء من موقع سامسونج خاصة إذا كنت تريد الحصول على إحدى الألوان الحصرية المذكورة سلفاً.

على عكس الأحيال السابقة، سامسونج لم تذكر ما هي الألوان المحددة لكل طراز على حدة، مما يعني أن جميع الألوان الثمانية ستكون متاحة مع ثلاثي السلسلة. على الرغم من ذلك نتوقع أن تكون هناك بعض خيارات الألوان الحصرية لشركات الاتصالات المحلية في بعض البلدان.

فتحت سامسونج بالأمس الطلب المُسبق لهواتف جالكسي S23 وسيتم إطلاق السلسلة بشكل رسمي يوم 17 فبراير القادم. يبدأ سعر طراز جالكسي S23 من 799$ دولار أمريكي، وبهذا الشكل فهو أغلى من الطراز الأساسي السابق بفرق 100$ دولار.

أما بالنسبة لطراز جالكسي S23 بلس فيبدأ سعره من 999$ دولار بدلاً من 899$ ولكن بالنسبة للطراز الرائد “ألترا” فيبدأ سعره من 1199$ دولار أمريكي.

على الرغم من أن الارتفاع الطفيف في السعر قد يتسبب في سخط جمهور سامسونج ولكن يبدو أن هذه هي الضريبة التي سنضطر على دفعها من أجل الحصول على إصدار خاص من معالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC.