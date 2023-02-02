كيفية بناء محافظ استثمارية متنوعة برأس مال قليل؟

إن التنويع هو عُنصر رئيسي في نجاح الاستثمار. فمن خلال تنويع المحفظة الاستثمارية، يمكنك أن تحمى نفسك من أي أداء سلبي لأي استثمار.

ما هو تنويع المحفظة؟

إن تنويع المحفظة هو عبارة عن عملية توزيع لمخاطر الاستثمار على عدد من الاستثمارات المختلفة أو أنواع الأصول.

إن الهدف من تنويع محفظتك الاستثمارية الحصول على محفظة يمكنها التغلُب على الظروف المختلفة للسوق والتي لا تزال تقوم بتحقيق العوائد. يوجد نوعان تنويع المحفظة الاستثمارية:

التنويع العميق، إنه ذلك التنويع الاستثماري بداخل كل نوع من الأنواع الموجودة للأصول (على سبيل المثال، الأسهم المختلفة أو السندات المختلفة) والتنويع الاستثماري على نطاق واسع، والذي يتنوع عبر أنواع الأصول المختلفة (مثل الأسهم والسندات والنقد) ويتم هذا الاستثمار إما عن طريق التداول المباشر أو عن طريق التداول عبر تطبيق الاستثمار الخاص بك من خلال هاتفك المحمول.

لماذا يجب أن تقوم بتنويع محفظتك الاستثمارية؟

إن وجود محفظة استثمارية متنوعة ربما يساعدك في تقليل نسبة المخاطر التي قد تواجهها المحفظة الاستثمارية. يمكن أن يكون امتلاك أنواع متعددة من الاستثمارات بمثابة حماية في حالة هبوط أحد استثماراتك. وذلك لأن أنواع الاستثمارات المختلفة ليست بالضرورة أن ترتفع وتنخفض بنفس الطريقة. لكن من خلال تنويع المحفظة الاستثمارية في مختلف المناطق الجغرافية أو أنواع الاستثمارات على سبيل المثال، فسوف تتمكن من المُساعدة في تسهيل العوائد الاستثمارية، ولكن عليك أن تتذكر أنه مع الاستثمارات لا توجد أي ضمانات.

توفر المعلومات هي القوة الأهم على الإطلاق

نظرًا لأن الشركات الكبيرة يمكنها الحصول على المعلومات الهامة في سوق المال، يستخدم العديد من الأشخاص الكثير من الأدوات للمساعدة في تكافؤ الفرص.

كيف يتم تقييم الشركة التي ترغب في الاستثمار بها؟

عند تقييم أي شركة على أنها قد تكون مشتريات مُحتملة لأسهمك، فهناك ثلاثة معايير أساسية يجب عليك وضعها بالاعتبار:

هل اتجاه الأرباح إيجابي؟

من الضروري أيضًا ضمان حصول الشركة على أرباح إيجابية وأن هذه الأرباح تتزايد.

ما هو تقييم الشركة؟

ما هو تقييم الشركة بجميع الأسواق، وبالأخص في الأسواق الصاعدة، عليك أن تكون متيقظاً حيال السعر الذي تقوم بدفعه مقابل الورقة المالية، حيثُ ترغب في التأكد أن ذلك التقييم ليس مرتفع أكثر من الحقيقة.

هل يوجد مُحفز ذو مدى طويل؟

لكل سهم تقوم بشرائه، فأنت ترغب في ايجاد مُحفز يمكنه دعم نمو هذا السهم على المدى الطويل.

الأدوات الفعالة سوف تمكنك من اختيار الأسهم

تتوفر الكثير من معلومات سوق المال بجميع الأوقات مما يصعب التعرف عملية التعرُف عليها بالأخص حينما لا تكون الحقيقة هي ما تقوم العناوين الرئيسية بنقله. للتغلب على هذه الحيرة ولكي تحصل على الأخبار الحقيقية، فإنك تحتاج لأن تدرس الأخبار التي يتابعها لتقييم كل المعلومات المتاحة.

فيما يلي سنقدم بعض النصائح الهامة لتساعدك على تنويع المحفظة الاستثمارية الخاصة بك:

الأموال:

-إن شراء الأموال يعتبر بداية جيدة في استثمارك حيثُ أنها سوف توفر لك التنويع المتزايد بفئة أو استراتيجية الاستثمار لأصول مُعينة، لذلك فبدل من أن تقوم باستثمار واحد يمكنك أن تستثمر في مجالات متعددة. بالإضافة لذلك، يمكنك أن تساعد بتقليل مخاطر محفظتك – فإذا كانت لديك أموال تم استثمارها في صناديق استثمارية، فلن يستطيع هبوط أي شركة منهم أن يؤذيك. حيث سوف تستمر قيمة محفظتك الاستثمارية بالارتفاع والانخفاض، ولكن مثل تلك التقلبات سوف تكون أصغر وذلك لأنها تعتمد على حركة مجموعة من الشركات وليس شركة واحدة.

فئات الأصول:

عليك أن تعرف أنه الهام للغاية أن تقوم باستثمار محفظتك الاستثمارية بعدة فئات أصول مختلفة وذلك لأنها تقوم بالعمل بشكل مختلف الظروف المختلفة للسوق. لن ترغب باستثمار محفظتك بفئة أصول واحدة لا غير، بغض النظر لمدى تنوعك فيها، فستظل معرض لنفس المخاطر والتي تؤثر على فئات الأصول المحددة.

التوجُه إلى السوق العالمي:

إن التعرُض للعالم كله وليس مجرد التعرض لسوق الأوراق المالية لبلد واحدة سوف يساعدك في تعزيز تنويع محفظتك. مما يمنحك الفرصة لتستفيد من المناطق الجغرافية المختلفة للآفاق الاستثمارية المتفوقة. وذلك من خلال التمسُك بالسوق المحلي، مما قد يفوت فرصك للنمو أو فرصك للحصل على الدخل بمكان آخر.

النظر إلى القطاعات المختلفة:

إن تعرض المحفظة الاستثمارية لقطاعات مختلفة هو أمر هام للغاية. وقد أن تقوم الشركات الموجودة بنفس القطاع بمواجهة نفس التحديات، أياً كانت عن الدولة الذي تعمل فيها. إذا فشل ذلك القطاع في أداؤه، فربما لا تعمل المحفظة بشكل جيد.

موازنة المحفظة الاستثمارية:

إذا كنت تمتلك الكثير من المال، فربما تجد أنه قد لا يتوفر صندوق واحد يقدم مُساهمة ذات معني يُذكر في أداء تلك المحفظة. عادة، فإننا نقترح عليك أن تقوم بعمل محفظة استثمارية متنوعة تحتوي على أقل من عشرة صناديق. أيضًا، يوصى أن تراجع محفظتك بانتظام حتى تتأكد من أنها لازالت مُناسبة لاحتياجاتك.

كما يمكنك أن ترى، فهناك العديد من الطُرق لتقوم بتنويع المحفظة. وذلك بصرف النظر عن كمية المخاطرة التي ترغب في تحملها وتكون قادر على تحملها، بإمكانك أن تقوم بامتلاك محفظة متنوعة. لكن، لا توجد أبداً وصفة سحرية لتنوع محفظتك الاستثمارية وأيضاً فإن ظروف وأهداف كل شخص تختلف عن الشخص الآخر.

إن المحفظة الاستثمارية المتنوعة هي تلك التي تحتوي على مجموعة متنوعة من الاستثمارات، وتلك الاستثمارات يمكنها أن تشمل السندات والأسهم والأصول الأخرى والنقد.

الهدف الرئيسي من التنويع هو تقليل المخاطر من خلال التأكد من أن بيضك ليس كله في سلة واحدة.

فمن خلال التنويع في المحفظة، يمكنك زيادة فرصك في تحقيق أهدافك المالية وتقليل المخاطر الإجمالية.