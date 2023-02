طبيبة روسية توضح أسباب انخفاض هرمون التستوستيرون عند الشباب

روسيا – عزت الطبيبة سموليكوفا إلى الإجهاد أسباب انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الشباب.

وقد تحدثت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، ناتاليا سموليكوفا عن أسباب انخفاض هرمون التستوستيرون لدى الرجال في سن مبكرة.

وحسب الطبيبة، قد يعود ذلك، أولا وقبل كل شيء، إلى قلة النوم والعمل الطويل على جهاز الكمبيوتر المحمول.

وأوضحت قائلة إن “هرمون التستوستيرون يمكن أن ينخفض ​​مع عادات نمط الحياة السيئة حيث يذهب الشباب إلى النوم متأخرا، أو ينامون قليلا، أو يتعرضون للون الأزرق الاصطناعي من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف لفترات طويلة من الوقت. ينخفض لديهم ​​إنتاج الميلاتونين الطبيعي، مما يؤثر على مستويات هرمون التستوستيرون”.

وأضافت أن الإجهاد يلعب أيضا دورا في هذه العملية. بالإضافة إلى ذلك، يرتبط مستوى هذا الهرمون لدى الشباب ارتباطا مباشرا بكمية الكتلة العضلية.

وأشارت الطبيبة إلى أن انخفاض هرمون التستوستيرون يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة. فكلما زادت الكتلة العضلية، زاد نشاط العضلات وارتفع مستوى هرمون التستوستيرون.

قبل ذلك، قالت طبيبة النفس الروسية، صوفيا سليم، إن انخفاض الحالة المزاجية والتخلف الحركي وضعف التفكير هي العلامات الرئيسية للاكتئاب، الذي يتطور عندما يكون الشخص في حالة توتر لفترة طويلة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

