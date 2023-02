تحذير آخر من التلوث.. كشف خطر العيش في مدن موبوءة بالهواء السام!

الصين – ارتبطت بالتعرض الطويل الأمد بسبب تلوث الهواء زيادة مخاطر الإصابة بالاكتئاب والقلق.

وقام باحثون من جامعة Peking في بكين بتحليل سجلات 389000 شخص في المملكة المتحدة على مدى 10 سنوات.

وتم تقدير التعرض السنوي لتلوث الهواء لكل عنوان مشارك بما في ذلك PM2.5 – جزيئات صغيرة جدا لدرجة أنها يمكن أن تمر عبر الرئتين إلى مجرى الدم – وثاني أكسيد النيتروجين، الذي تبعثه المركبات.

وعلى مدار عقد من الزمان، تم تشخيص إصابة 13131 شخصا بالاكتئاب و15835 شخصا يعانون من القلق.

وأظهر التحليل أن أولئك الذين تعرضوا لأعلى كميات من تلوث الهواء كانوا أكثر عرضة بنسبة 16% للإصابة بالاكتئاب السريري و11% أكثر عرضة للإصابة بالقلق مقارنة بأولئك الذين تعرضوا للأقل.

وقال الفريق في مجلة غاما للطب النفسي: “قد يكون للجمعيات تداعيات مهمة على صنع السياسات في مجال التحكم في تلوث الهواء. وقد يؤدي تقليل التعرض لملوثات الهواء المتعددة إلى تخفيف عبء المرض المتمثل في الاكتئاب والقلق”.

وقالوا إنه تم تسجيل زيادة في المخاطر حتى عند مستويات تركيز التلوث التي تقل عن معايير جودة الهواء في المملكة المتحدة، ما يشير إلى أن اللوائح الأكثر صرامة “ضرورية”.

وأضافوا أنه في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لشرح سبب الارتباط، فقد يكون تلوث الهواء يؤثر على الجهاز العصبي المركزي – المكون من الدماغ والحبل الشوكي – بعدة طرق مختلفة.

وتعليقا على الدراسة، قالت آنا هانسيل، أستاذة علم الأوبئة البيئية بجامعة ليستر، إن الدراسة تقدم “دليلا إضافيا” على التأثيرات المحتملة لتلوث الهواء على الدماغ.

وقالت: “وجدت هذه الدراسة الجديدة التي أجريت بشكل جيد ارتباطات بين تلوث الهواء والقلق والاكتئاب في المملكة المتحدة، التي تعاني من تلوث هواء أقل من العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم”.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن تقليل مستويات تلوث الهواء، حتى عندما تكون منخفضة، من المحتمل أن يفيد الصحة العقلية. إنه يوفر مزيدا من الأدلة لدعم خفض مستويات تلوث الهواء الحالية في المملكة المتحدة.

ويأتي ذلك بعد أن أصدرت منظمة الصحة العالمية (WHO) تحذيرا رهيبا العام الماضي من أن جميع البشر على وجه الأرض تقريبا يتنفسون هواء غير صحي.

ووفقا لمعايير الوكالة لجودة الهواء، يعيش 99% من البشر في منطقة ذات مستويات تلوث غير مقبولة.

وحذرت المنظمة من أن الهواء الملوث يعرض صحة الجميع تقريبا للخطر على المدى الطويل.

المصدر: ديلي ميل

Shares

The post تحذير آخر من التلوث.. كشف خطر العيش في مدن موبوءة بالهواء السام! first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا